Где сегодня можно купить новый Peugeot 405 всего за миллион

Любим, поскольку консервативны и ценим вчерашний «советский» день. Не только потому, что день сегодняшний нам не по карману. Но и потому, что мы годами жили без новизны.
Нам годились вещи предков, и мы нормально жили в старых квартирах, со старой мебелью, готовили на старых плитах, смотрели старые телевизоры, слушали старые песни (понятно — о главном). И автомобили для нас понятные и любимые во многом из вчерашнего дня. Поэтому производство старых моделей не кажется плохой идеей. Дотянув до 2012 года с ВАЗ-2101/2107, живя с ВАЗ-2121 «Нива» 44 года и 56 лет веря в «Буханку» УАЗ-452, мы бы и «Волгу» за небольшие деньги обожали охотно, а горбатого «Запорожца» поставили на пьедестал.
И мы вполне искренне сочувствовали неграм в ЮАР, когда в 2009 они (после 35 лет упрямства и удешевления) прекратили выпускать VW Golf-I, а так же бразильцам, когда в 2013 они остановили конвейер VW T2 образца 1967 года. Жалели индусов, с 1958 по 2014 производивших музейный Morris Oxford III под псевдонимом Hindustan Ambassador. Уход с конвейера каждого из этих удивительных обломков прошлого вызывал острые всполохи лукавого сожаления: «Эх, не успел купить такую замечательную машину»…
Поэтому нам понятен поступок азербайджанцев. Они начали выпускать у себя… Peugeot 405 образца 1987 года. И машина легендарная, и техника у нее примитивная, и кузов у нее — ах, ах, ах — седан.
Но где азербайджанцы смогли добыть оборудование, комплектующие, лицензию? Ведь в мире такого еще не было, чтоб фирма эксгумировала по желанию заказчика умершие модели. Несмотря на явную технологичность и острую нужду, мы ведь не уговорили американцев отдать нам Ford-T.
Азербайджанцы договорились с родственными иранцами. Местный производитель IKCO выпускал многострадальную Peugeot 405 с 1995 года. Трудился и глумился над ней изрядно, постоянно маскируя пластическими операциями красоту Pininfarina под иранский продукт.
И если по началу машина носила на решетке французского льва, то постепенно получила местного коня и стала называться Iran Khodro Samand. «Саманд» по-персидски — конь. Помимо лошадиной фамилии, автомобиль получил совсем другую внешность. В автомире подобные действия называют новым дизайном, но здесь не тот случай. Зато «Конь» перестал быть похожим на «Льва».
И не очень щепетильно относясь к французам, иранский концерн IKCO принялся торговать по миру лицензиями на «свой» Samand и организовывать патентованное производство в Сирии, Венесуэле, Китае, Египте, Сенегале, Украине, Белоруссии и вот наконец-то — в Азербайджане.
И если по началу это был совсем невнятный конь с иранской атрибутикой, то в 2020 году Иран иссяк и, прекратив выпускать у себя изможденный Peugeot, отдал все азербайджанцам, сделав им невиданный подарок: автомобилю вернули логотипы Peugeot и даже попытались воспроизвести по памяти работу Pininfarina.
Не очень получилось, но зато это точно не конь, а все же почти лев. В портфолио три двигателя: Pars SLX — топовая модель с 16-клапанным мотором в 108 л. с., максималкой в190 км/ч, пятиступенчатой механикой и разгоном 13,2 секунды до 100 км/ч. Есть еще один двигатель объемом 1,8 с головкой попроще и мощностью 99 л. с.. И есть турбодизель в 104 л. с., Оба варианта с автоматической коробкой передач в стандартной комплектации. По желанию машина может быть оборудована кондиционером, парктроником и сиденьями с электроприводом. Все комплектующие — иранские.
Примечательно, что азербайджанский Peugeot 405 популярен. В 2020 году зарегистрировано 77 000 проданных экземпляров. Что выводит машину на 12-е место в мировом рейтинге продаж сегмента D, и позволяет свысока смотреть на современнейший Peugeot 508, вставший на семь позиций ниже дальнего родственника.
Цена азербайджанского Peugeot Pars 405 в пересчете со всех местных валют на европейские деньги составляет €9000. Переводя на российскую валюту со всеми таможенными платежами — около 1 000 000 рублей за почти настоящий новый Peugeot.
Почему бы и нет?..