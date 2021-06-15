Где сегодня можно купить новый Peugeot 405 всего за миллион

Фото производителя.
Мир постепенно избавляется от седанов. Первым от них отрекся Ford, за ним сокращать теряющие популярность кузова принялся VW, третьим подключился Nissan. Тем самым цивилизованный мир опять уходит в отрыв, формируя не только новую моду, но и обозначая разницу между странами развитыми и всеми прочими, привычно догоняющими лидеров. Но мы седаны любим.

Любим, поскольку консервативны и ценим вчерашний «советский» день. Не только потому, что день сегодняшний нам не по карману. Но и потому, что мы годами жили без новизны.

Нам годились вещи предков, и мы нормально жили в старых квартирах, со старой мебелью, готовили на старых плитах, смотрели старые телевизоры, слушали старые песни (понятно — о главном). И автомобили для нас понятные и любимые во многом из вчерашнего дня. Поэтому производство старых моделей не кажется плохой идеей. Дотянув до 2012 года с ВАЗ-2101/2107, живя с ВАЗ-2121 «Нива» 44 года и 56 лет веря в «Буханку» УАЗ-452, мы бы и «Волгу» за небольшие деньги обожали охотно, а горбатого «Запорожца» поставили на пьедестал.

И мы вполне искренне сочувствовали неграм в ЮАР, когда в 2009 они (после 35 лет упрямства и удешевления) прекратили выпускать VW Golf-I, а так же бразильцам, когда в 2013 они остановили конвейер VW T2 образца 1967 года. Жалели индусов, с 1958 по 2014 производивших музейный Morris Oxford III под псевдонимом Hindustan Ambassador. Уход с конвейера каждого из этих удивительных обломков прошлого вызывал острые всполохи лукавого сожаления: «Эх, не успел купить такую замечательную машину»…

Поэтому нам понятен поступок азербайджанцев. Они начали выпускать у себя… Peugeot 405 образца 1987 года. И машина легендарная, и техника у нее примитивная, и кузов у нее — ах, ах, ах — седан.

Фото производителя.

Но где азербайджанцы смогли добыть оборудование, комплектующие, лицензию? Ведь в мире такого еще не было, чтоб фирма эксгумировала по желанию заказчика умершие модели. Несмотря на явную технологичность и острую нужду, мы ведь не уговорили американцев отдать нам Ford-T.

Азербайджанцы договорились с родственными иранцами. Местный производитель IKCO выпускал многострадальную Peugeot 405 с 1995 года. Трудился и глумился над ней изрядно, постоянно маскируя пластическими операциями красоту Pininfarina под иранский продукт.

И если по началу машина носила на решетке французского льва, то постепенно получила местного коня и стала называться Iran Khodro Samand. «Саманд» по-персидски — конь. Помимо лошадиной фамилии, автомобиль получил совсем другую внешность. В автомире подобные действия называют новым дизайном, но здесь не тот случай. Зато «Конь» перестал быть похожим на «Льва».

И не очень щепетильно относясь к французам, иранский концерн IKCO принялся торговать по миру лицензиями на «свой» Samand и организовывать патентованное производство в Сирии, Венесуэле, Китае, Египте, Сенегале, Украине, Белоруссии и вот наконец-то — в Азербайджане.

  • Фото производителя.ото avtovzglyad.ru
  • Фото производителя.

И если по началу это был совсем невнятный конь с иранской атрибутикой, то в 2020 году Иран иссяк и, прекратив выпускать у себя изможденный Peugeot, отдал все азербайджанцам, сделав им невиданный подарок: автомобилю вернули логотипы Peugeot и даже попытались воспроизвести по памяти работу Pininfarina.

Не очень получилось, но зато это точно не конь, а все же почти лев. В портфолио три двигателя: Pars SLX — топовая модель с 16-клапанным мотором в 108 л. с., максималкой в190 км/ч, пятиступенчатой механикой и разгоном 13,2 секунды до 100 км/ч. Есть еще один двигатель объемом 1,8 с головкой попроще и мощностью 99 л. с.. И есть турбодизель в 104 л. с., Оба варианта с автоматической коробкой передач в стандартной комплектации. По желанию машина может быть оборудована кондиционером, парктроником и сиденьями с электроприводом. Все комплектующие — иранские.

Примечательно, что азербайджанский Peugeot 405 популярен. В 2020 году зарегистрировано 77 000 проданных экземпляров. Что выводит машину на 12-е место в мировом рейтинге продаж сегмента D, и позволяет свысока смотреть на современнейший Peugeot 508, вставший на семь позиций ниже дальнего родственника.

Цена азербайджанского Peugeot Pars 405 в пересчете со всех местных валют на европейские деньги составляет €9000. Переводя на российскую валюту со всеми таможенными платежами — около 1 000 000 рублей за почти настоящий новый Peugeot.

Почему бы и нет?..

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15 июня 2021
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