Где сегодня можно купить новый Peugeot 405 всего за миллион

Любим, поскольку консервативны и ценим вчерашний «советский» день. Не только потому, что день сегодняшний нам не по карману. Но и потому, что мы годами жили без новизны.

Нам годились вещи предков, и мы нормально жили в старых квартирах, со старой мебелью, готовили на старых плитах, смотрели старые телевизоры, слушали старые песни (понятно — о главном). И автомобили для нас понятные и любимые во многом из вчерашнего дня. Поэтому производство старых моделей не кажется плохой идеей. Дотянув до 2012 года с ВАЗ-2101/2107, живя с ВАЗ-2121 «Нива» 44 года и 56 лет веря в «Буханку» УАЗ-452, мы бы и «Волгу» за небольшие деньги обожали охотно, а горбатого «Запорожца» поставили на пьедестал.

И мы вполне искренне сочувствовали неграм в ЮАР, когда в 2009 они (после 35 лет упрямства и удешевления) прекратили выпускать VW Golf-I, а так же бразильцам, когда в 2013 они остановили конвейер VW T2 образца 1967 года. Жалели индусов, с 1958 по 2014 производивших музейный Morris Oxford III под псевдонимом Hindustan Ambassador. Уход с конвейера каждого из этих удивительных обломков прошлого вызывал острые всполохи лукавого сожаления: «Эх, не успел купить такую замечательную машину»…

Поэтому нам понятен поступок азербайджанцев. Они начали выпускать у себя… Peugeot 405 образца 1987 года. И машина легендарная, и техника у нее примитивная, и кузов у нее — ах, ах, ах — седан.