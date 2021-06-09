Почему новый автомобиль разоряет владельцев много быстрее, чем старый

Для начала обратим внимание на внешность автомобиля. У новых машин смелый дизайн, с большим количеством выштамповок на кузове и острых граней. Посмотрите, скажем, на новейший кроссовер Hyundai Tucson, Kia Sportage или даже нашу LADA Vesta. А вот подержанные машины смелыми формами похвастать не могут. Еще пять лет назад у дизайнеров были иные приоритеты. Вот и получается, что красота потребует жертв. В случае аварии выправить, скажем, дверь со сложным рисунком будет очень трудно. Куда проще ее заменить, а это получится дороже. У старых машин, кузовной ремонт проще и дешевле, что выгодно отличает их от новых моделей.

От «кузовнины» перейдем к оптике. С каждым годом она становится все сложнее, появляются «умные» фары, поворотный свет, широко применяются светодиоды. Беда в том, что при аварии такую фару нельзя восстановить. Более того, производитель не закладывает в нее саму возможность ремонта. Блок-фару просто меняют на новую, а это очень дорого. Скажем, если у машины установлен так называемый матричный свет, подобный блок может стоить больше 200 000 рублей. Плюс, около 30 000 рублей придется заплатить за установку и настройку интеллектуального светового прибора.