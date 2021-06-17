Geely Vision Starburst показал, какими скоро станут китайские автомобили

Фото производителя.
Дизайнерский центр Geely Design Shanghai представил новое видение стиля автомобиля, основанное на философии под названием «Расширяющийся космос». Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности про новую концепцию, которая должна задать главное направление в дизайне будущих Geely.

Одна из наиболее любопытных деталей новинка — решетка радиатора. Ее дизайн кардинально отличается от решений, что применяются на современных Geely. Новый параболический узор в сочетании с новыми фарами создают эффект трехмерной вспышки.

Подсветка в арках колес должна подчеркнуть заложенные в концепте передовые технологии мобильности. Световые эффекты будут передавать разные состояния Vision Starburst — уникальные цветовые схемы предусмотрены для режима подзарядки, движения, парковки.

Фото производителя

В салоне дизайн панелей дверей повторяет мотивы, заданные в экстерьере: так, световые полосы «космических лучей» служат элементом, объединяющим внешний и внутренний дизайн. В верхней части «плавающей» центральной консоли расположен рычаг управления трансмиссией, а задачу отображения настроек трансмиссии выполняют четыре световых линии.

Дисплей, расположенный там, где обычно располагаются приборы, в Vision Starburst интегрирован в переднюю панель, которая, в свою очередь, незаметно переходит в карты дверей, создавая ощущения отсутствия визуальных границ.

И еще. По замыслу создателей Vision Starburst, «в транспорте будущего обмениваться данными с пользователем будет… весь автомобиль, передавая информацию о работе различных систем и дорожной обстановке». Что под этим имеют в виду китайцы, вероятно, скоро узнаем. Причем прототип не станет предтечей новой модели, но его дизайнерские идеи и технологии определенно найдут воплощение в облике будущих моделей Geely.

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17 июня 2021
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