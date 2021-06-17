Geely Vision Starburst показал, какими скоро станут китайские автомобили

В салоне дизайн панелей дверей повторяет мотивы, заданные в экстерьере: так, световые полосы «космических лучей» служат элементом, объединяющим внешний и внутренний дизайн. В верхней части «плавающей» центральной консоли расположен рычаг управления трансмиссией, а задачу отображения настроек трансмиссии выполняют четыре световых линии.

Дисплей, расположенный там, где обычно располагаются приборы, в Vision Starburst интегрирован в переднюю панель, которая, в свою очередь, незаметно переходит в карты дверей, создавая ощущения отсутствия визуальных границ.

И еще. По замыслу создателей Vision Starburst, «в транспорте будущего обмениваться данными с пользователем будет… весь автомобиль, передавая информацию о работе различных систем и дорожной обстановке». Что под этим имеют в виду китайцы, вероятно, скоро узнаем. Причем прототип не станет предтечей новой модели, но его дизайнерские идеи и технологии определенно найдут воплощение в облике будущих моделей Geely.