UAZ Azimut — внедорожник, который Ульяновский автозавод не выпустит никогда

Фото: Андрей Фандюхин.
Cреднеразмерный рамный внедорожник для любителей активного отдыха — согласитесь, что такую машину да за разумные деньги российский потребитель расхватывал бы пачками. Но проект UAZ Azimut — лишь дизайнерские фантазии, а не будущая модель Ульяновского автозавода.

В принципе, в выпуске такой модели, которую нарисовал независимый промышленный дизайнер Андрей Фандюхин, нет ничего нереального. Однако надо понимать, что УАЗ не может поставить на производство рестайлинговый «Патриот» — что уж говорить про действительно новый автомобиль.

Впрочем, некоторые шансы, что «Патриот» все же доведут до современных кондиций, есть. Напомним, в конце лета прошлого года стало известно, что решением уазовского руководства перспективный проект был закрыт. То ли навсегда, то ли до лучших времен.

Фото: Андрей Фандюхин.

Однако в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава контролирующей УАЗ группы Sollers Вадим Швецов объявил, что в ближайшем будущем завод все-таки будет хоть как-то развиваться!

— С учетом того, что заделы очень большие, я думаю, что если откроются границы, контакты будут установлены, то мы сможем в течение двух лет перезапуститься, — заявил в Санкт-Петербурге господин Швецов.

Правда, захотят ли россияне через 3—4 года покупать такую новинку — вопрос ну очень спорный. Как минимум потому, что АВТОВАЗ представит пусть не рамную, зато очень современную «Ниву», притом сразу — в коротком и длинном исполнениях.

производители, внедорожник, бюджетные авто, концепты
21 июня 2021
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