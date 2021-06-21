UAZ Azimut — внедорожник, который Ульяновский автозавод не выпустит никогда

В принципе, в выпуске такой модели, которую нарисовал независимый промышленный дизайнер Андрей Фандюхин, нет ничего нереального. Однако надо понимать, что УАЗ не может поставить на производство рестайлинговый «Патриот» — что уж говорить про действительно новый автомобиль.
Впрочем, некоторые шансы, что «Патриот» все же доведут до современных кондиций, есть. Напомним, в конце лета прошлого года стало известно, что решением уазовского руководства перспективный проект был закрыт. То ли навсегда, то ли до лучших времен.
Однако в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава контролирующей УАЗ группы Sollers Вадим Швецов объявил, что в ближайшем будущем завод все-таки будет хоть как-то развиваться!
— С учетом того, что заделы очень большие, я думаю, что если откроются границы, контакты будут установлены, то мы сможем в течение двух лет перезапуститься, — заявил в Санкт-Петербурге господин Швецов.
Правда, захотят ли россияне через 3—4 года покупать такую новинку — вопрос ну очень спорный. Как минимум потому, что АВТОВАЗ представит пусть не рамную, зато очень современную «Ниву», притом сразу — в коротком и длинном исполнениях.