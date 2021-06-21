UAZ Azimut — внедорожник, который Ульяновский автозавод не выпустит никогда

В принципе, в выпуске такой модели, которую нарисовал независимый промышленный дизайнер Андрей Фандюхин, нет ничего нереального. Однако надо понимать, что УАЗ не может поставить на производство рестайлинговый «Патриот» — что уж говорить про действительно новый автомобиль.

Впрочем, некоторые шансы, что «Патриот» все же доведут до современных кондиций, есть. Напомним, в конце лета прошлого года стало известно, что решением уазовского руководства перспективный проект был закрыт. То ли навсегда, то ли до лучших времен.