Новые кроссоверы Geely Atlas Pro «застукали» до официального старта продаж

Судя по заклеенным эмблеме и шильдикам, автомобили проходят финальные испытания на дорогах общего пользования. Вероятно, запуск нового Geely Atlas Pro уже не за горами.

Напомним, что кроссовер, ставший преемником популярного в России Geely Atlas, стал первым гибридным автомобилем не только в продуктовой российском линейке «Джили», но и в массовом, а главное — недорогом сегменте SUV. Цены, правда, пока не названы. Надеемся, что они не окажутся космическими.