Новые кроссоверы Geely Atlas Pro «застукали» до официального старта продаж

Фото: АвтоВзгляд
Несмотря на то, что продажи нового китайского кроссовера Geely Atlas Pro еще не начались, автомобили вовсю раскатывают по улицам столичного региона. Обозреватель портала «АвтоВзгляд» поймал сразу два экземпляра в ходе дорожных тестов в подмосковном Ногинске.

Судя по заклеенным эмблеме и шильдикам, автомобили проходят финальные испытания на дорогах общего пользования. Вероятно, запуск нового Geely Atlas Pro уже не за горами.

Напомним, что кроссовер, ставший преемником популярного в России Geely Atlas, стал первым гибридным автомобилем не только в продуктовой российском линейке «Джили», но и в массовом, а главное — недорогом сегменте SUV. Цены, правда, пока не названы. Надеемся, что они не окажутся космическими.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд
Фото: АвтоВзгляд

На первоначальном этапе автомобиль будет представлен в двух комплектациях и с безальтернативной гибридной силовой установкой на основе 1,5-литрового бензинового движка с наддувом. Компанию мотору составит семискоростной «робот» о двух «мокрых» сцеплениях, а помогать ему будет 48-вольтовая батарея, созданная при непосредственном участии специалистов из Volvo.

Среди «плюшек-ватрушек» у Atlas Pro найдутся графическая панель приборов, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфонов, подогревы всего и вся. За безопасность призваны ответить системы автоматического торможения и распознавания дорожных знаков, умный круиз-контроль, круговой обзор и шесть «эйрбегов». Подробнее о комплектациях новинки для нашего рынка можно узнать здесь.

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22 июня 2021
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