Первый видеообзор новейшей «Газель NN» 2021

Фото: АвтоВзгляд
Группа ГАЗ представила амбициозную «Газель NN». Впервые ее показали на выставке «Комтранс» осенью 2019 года и вот перед нами первые серийные экземпляры, которые уже можно потрогать руками. Однако, это не единственные хорошие новости из Нижнего Новгорода. Осенью ГАЗ планирует показать и еще одну новинку — «Соболь NN».

«Газель NN» не что иное, как основательно доработанный вариант «Газели Next». Кабина и двери остались прежними, но капот, бампер и решетка радиатора — совсем иные. Также под замену пошли каплевидные фары — новая машина обзавелась оптикой со светодиодными ходовыми огнями. В салоне тоже много нового. Например — абсолютно иная передняя панель. В ней много ниш, полочек и подстаканников. Руль пока прежний, но говорят, то его заменят многофункциональным рулевым колесом, которое будет куда удобнее.

Впрочем, хватит слов. Лучше посмотрите наш видеообзор.

Ниже смотрите фото с презентации «Газели NN», ну а мы перейдем к еще одной хорошей новости.

Кроме «Газели NN» нас ждет немало новинок от производителя из Нижнего Новгорода. Так, осенью на выставке «Комтранс» компания готовится показать «Соболь NN».

Фото: АвтоВзгляд

Конкретных данных по малотоннажнику пока мало, однако корреспондентам портала «АвтоВзгляд» все же удалось кое-что узнать. Машина полной массой 2,5 тонны, будет иметь короткую колесную базу, а также полный набор силовых агрегатов. Обещают дизельные и бензиновые моторы, а также биотопливный двигатель и даже электрическую силовую установку.

У нового «Соболя» будет задний мост «Спайсер» и 6-ступенчатая коробка передач. Кстати, обещают и «автомат» и даже полный привод, но конкретных данных пока нет. Так что ждем новинку с нетерпением.

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25 июня 2021
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