Первый видеообзор новейшей «Газель NN» 2021

«Газель NN» не что иное, как основательно доработанный вариант «Газели Next». Кабина и двери остались прежними, но капот, бампер и решетка радиатора — совсем иные. Также под замену пошли каплевидные фары — новая машина обзавелась оптикой со светодиодными ходовыми огнями. В салоне тоже много нового. Например — абсолютно иная передняя панель. В ней много ниш, полочек и подстаканников. Руль пока прежний, но говорят, то его заменят многофункциональным рулевым колесом, которое будет куда удобнее.
Впрочем, хватит слов. Лучше посмотрите наш видеообзор.
Ниже смотрите фото с презентации «Газели NN», ну а мы перейдем к еще одной хорошей новости.
Кроме «Газели NN» нас ждет немало новинок от производителя из Нижнего Новгорода. Так, осенью на выставке «Комтранс» компания готовится показать «Соболь NN».
Конкретных данных по малотоннажнику пока мало, однако корреспондентам портала «АвтоВзгляд» все же удалось кое-что узнать. Машина полной массой 2,5 тонны, будет иметь короткую колесную базу, а также полный набор силовых агрегатов. Обещают дизельные и бензиновые моторы, а также биотопливный двигатель и даже электрическую силовую установку.
У нового «Соболя» будет задний мост «Спайсер» и 6-ступенчатая коробка передач. Кстати, обещают и «автомат» и даже полный привод, но конкретных данных пока нет. Так что ждем новинку с нетерпением.