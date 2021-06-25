Первый видеообзор новейшей «Газель NN» 2021

«Газель NN» не что иное, как основательно доработанный вариант «Газели Next». Кабина и двери остались прежними, но капот, бампер и решетка радиатора — совсем иные. Также под замену пошли каплевидные фары — новая машина обзавелась оптикой со светодиодными ходовыми огнями. В салоне тоже много нового. Например — абсолютно иная передняя панель. В ней много ниш, полочек и подстаканников. Руль пока прежний, но говорят, то его заменят многофункциональным рулевым колесом, которое будет куда удобнее.

Впрочем, хватит слов. Лучше посмотрите наш видеообзор.