Как Skoda планирует «разорвать» российский рынок

Новая стратегия «Шкоды» предполагает серьезные успехи, которые компания достигнет к 2030 году. К этому моменту производитель хочет войти в топ-5 самых продаваемых автомобильных брендов в Европе. Кроме этого, компания намерена занять лидирующие позиции на таких растущих рынках, как Россия, Индия и Северная Африка. Наконец, совместно с концерном Volkswagen чехи хотят развивать и свой домашний рынок, превращая его в международный центр электрической мобильности.

Такой шаг подразумевает производство различных компонентов для электрокаров на заводах в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби. Уже сегодня там собирают тяговые батареи для подзаряжаемых гибридов Superb iV, Octavia iV и ряда других моделей концерна Volkswagen.

В России, Индии и Северной Африке Skoda намерена к 2030 году продавать машин больше, чем конкуренты. В результате мировые продажи производителя составят 1,5 миллиона машин в год.

Наконец, Skoda хочет максимально обеспечить взаимодействие с клиентами по принципу Simply Clever. Это значит, что каждая услуга должна быть интуитивно понятна потребителю. Одним из первых значимых проектов в рамках этой задачи станет PowerPass — сервис, который сделает процесс зарядки электромобилей Skoda простым и удобным. Он будет доступен в более, чем 30 странах мира и охватит около 210 000 зарядных станций в Европе. А еще компания расширяет свою концепцию виртуального шоурума, и к 2025 году каждый пятый автомобиль Skoda станут продавать полностью он-лайн.