Subaru неожиданно, но ожидаемо повысила цены на автомобили в России

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Продукция японской марки в России дорожает с завидной регулярностью. Как, впрочем, и автомобили других марок. Правда, изделия Subaru и без того доступностью ценников никогда не отличались. И вот — очередное подорожание.
Лика Затворная

Как сообщает «Цена Авто», прайсы увеличились на 30 000 рублей. Удорожание коснулось кроссоверов XV, Forester, а также городских «зажигалок» Subaru WRX, включая обжигающую Sti.

Отныне «Форестер» в самом доступном варианте исполнения обойдется в 2 500 000 рублей, XV попросит не менее 2 550 000, WRX — 3 430 000, а «Стиха» — 4 600 000 в перманентно дешевеющей российской валюте.

Примечательно, что продажи марки в России увеличились на 44% — за пять месяцев 2021 года дилеры передали в руки потребителей 2806 автомобилей Subaru. Вероятно, дефицит, повлекший резкое подорожание четырехколесной техники в стране, и стал очередным поводом для повышения цен. Неизменной осталась лишь стоимость универсала Subaru Outback. Полагаем, что временно

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30 июня 2021
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