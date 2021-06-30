Опубликовано первое тизерное изображение нового Subaru WRX

Понять что-либо по тизерному изображению сложно. Впрочем, на то он и тизер, чтобы заинтриговать, а не раскрыть подробности. Предполагается, что внешний вид нового WRX будет перекликаться с экстерьером концептуальной модели Viziv Performance, которую показали еще в 2017 году на автосалоне в Детройте. Кроме того, некоторые решения дизайнеры позаимствуют у универсала Levorg — это подтверждается шпионскими снимками тестовой машины.

Что касается «железа», то уже известно, что «Врыкс» переедет на новую модульную платформу SGP — напомним, предыдущая генерация была построена на базе Impreza. В моторную линейку, по слухам, войдет 2,4-литровый оппозитник — тот же, что ставится на американские Legacy и Outback. Правда, для дерзкой четырехдверки его форсируют: до 300 л. с. для базового WRX и до 400 сил для WRX STI. Мотор будет сочетаться как с вариатором, так и с «механикой».

Добавим, что сегодня Subaru WRX предлагается в России в трех модификациях: с 2,0-литровым двигателем в 268 сил, который трудится с шестиступенчатой «ручкой» и CVT, а также с 2,5-литровым мотором на 300 сил и механической трансмиссией. Ценник модели начинается с отметки в 3 429 000 рублей. За самую же дорогую версию дилеры просят от 4 599 900 целковых.