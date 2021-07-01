Nissan объявил о запуске производства необычного кроссовера Qashqai

Инвестиции в проект составили свыше 1 млрд английских фунтов, при этом вложения в развитие технологий и производства будут регулярными. Ожидаемо японцы планируют постепенно перевести всю свою линейку на электричество.

«Этот проект является частью усилий Nissan по достижению углеродной нейтральности на протяжении всего жизненного цикла нашей продукции. Наш комплексный подход включает в себя не только разработку и производство электромобилей, но и использование батарей в качестве накопителей энергии и их повторное использование во вторичных целях», — заявил глава Nissan Макото Учида.

Ожидается, что EV36Zero будут развивать более 6200 специалистов, объем производства должен обеспечить батареями не менее 100 000 электрокаров Nissan в год. Что касается нового Qashqai, то кроссовер освоит свежую платформу Alliance CMF-EV, получит ряд инновационных решений и технологии будущего, доступные массовому потребителю. Похоже, японцы намерены стать самым крупным производителей машин на электротяге, и не только в Европе.