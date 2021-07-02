Hyundai привезет в Россию новые модели и запустит дистанционные сервисы

Корейский автопроизводитель продолжает оптимистично смотреть на российский рынок и планомерно его завоевывать. Его представители рассказали, что в первом полугодии 2021 года удалось продать 91 070 машин, что на 42,6% больше, чем в прошлом году. Конечно же, успеху помог запуск новых моделей, таких как Santa Fe и Tucson.
Во втором полугодии все внимание будет приковано к новому поколению Hyundai Creta, на который сегодня объявили цены. Базовый «прайс» начинается от 1 199 000 рублей. Это будет автомобиль в версии Prime. Classic стартует от 1 270 000 рублей, а Family обойдется в 1 410 000 рублей.
Новую «Крету» сделали богаче и престижнее, потому цены на топовые версии заставят некоторых покупателей подумать о кредите. Lifestyle, где есть, скажем, премиальная музыкальная система Bose, стоит 1 450 000 рублей, а топовая Prestige, в которой значится люк в крыше, оценена в 1 900 000 рублей. Что же, осталось посмотреть, чем ответят конкуренты, особенно новинка от Volkswagen — кроссовер Taos.
Осенью к нам приедет минивэн футуристичного вида — Hyundai Staria, который заменит устаревший H-1. Новинка базируется на современной платформе с поперечным расположением двигателя, а колесная база, по сравнению с H-1, растянута с 3200 до 3273 мм. Обещают также полноприводную версию.
Что касается моторов, то у вэна будет наддувный «дизель» объемом 2,2 литра и мощностью 177 л. с., а также бензиновый 3,5-литровый V6 отдачей 272 л. с. С «дизелем» агрегатированы шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонный «автомат», а бензиновый мотор комплектуется только «автоматом».
Еще одной интересной моделью станет электрокар Ionic 5. Он, понятное дело, не будет локализован в России, потому его позиционируют как нишевый продукт, который найдет своего покупателя в крупных мегаполисах, вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Корейцы, кстати, хотят предлагать «пятерку» по подписке, что, по мнению руководства российского офиса, более чем оправдано.
Осенью компания расскажет и о собственной экосистеме, в которую объединит все существующие сервисы. Напомним, что корейцы уже запустили онлайн-продажи машин и за 6 месяцев этого года таким «бесконтактным» способом куплено 1862 автомобиля. Работает и платформа под названием UKA, с помощью которой можно приобрести любой подержанный автомобиль марки, имеющийся в наличии у дилеров.
Продолжается работа над внедрением в модельный ряд телематических сервисов вроде Bluelink и Mobikey. С их помощью можно управлять некоторыми функциями автомобиля через смартфон. Например, включить подогрев сидений, лобового стекла или руля.
Теперь интересно посмотреть на то, как ответят японские и немецкие конкуренты. Их молчание в данной ситуации вызывает недоумение.