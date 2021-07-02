Hyundai привезет в Россию новые модели и запустит дистанционные сервисы

Корейский автопроизводитель продолжает оптимистично смотреть на российский рынок и планомерно его завоевывать. Его представители рассказали, что в первом полугодии 2021 года удалось продать 91 070 машин, что на 42,6% больше, чем в прошлом году. Конечно же, успеху помог запуск новых моделей, таких как Santa Fe и Tucson.

Во втором полугодии все внимание будет приковано к новому поколению Hyundai Creta, на который сегодня объявили цены. Базовый «прайс» начинается от 1 199 000 рублей. Это будет автомобиль в версии Prime. Classic стартует от 1 270 000 рублей, а Family обойдется в 1 410 000 рублей.

Новую «Крету» сделали богаче и престижнее, потому цены на топовые версии заставят некоторых покупателей подумать о кредите. Lifestyle, где есть, скажем, премиальная музыкальная система Bose, стоит 1 450 000 рублей, а топовая Prestige, в которой значится люк в крыше, оценена в 1 900 000 рублей. Что же, осталось посмотреть, чем ответят конкуренты, особенно новинка от Volkswagen — кроссовер Taos.