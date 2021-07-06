«Чистогор»: КамАЗ представил новейший грузовик для города

Фото производителя.
На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021» марка КамАЗ неожиданно показала двухосный электрический мусоровоз 53198 — как выяснил портал «АвтоВзгляд», это родоначальник нового семейства «Чистогор».
Алексей Кованов

Грузоподъемность шасси составляет 12 тонн при полной массе автомобиля 19 500 кг. Любопытно, что расчетный запас хода при полной загрузке и с учетом работы надстройки для прессования мусора составляет 100 км, так как внутри рамы установлена батарея емкостью 156,6 кВт·ч.

Других подробностей немного. Модели КамАЗ-53198 досталась современная электрическая силовая установка и тяговые батареи свежего поколения. Сам переход на электричество позволил полность исключить выбросы вредных веществ и кардинально снизить уровень шума.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители грузового автогиганта, электромобили серии 53198 станут оптимальным решением для современной городской инфраструктуры. Шасси позволяет смонтировать изотермический фургон, цистерну и любые другие надстройки.

А еще КамАЗ готовит новую «младшую» модель под названием «Компас». Мы собрали главные факты об этой новинке, которую широкой публике презентуют только осенью.

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6 июля 2021
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