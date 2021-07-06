«Чистогор»: КамАЗ представил новейший грузовик для города

Грузоподъемность шасси составляет 12 тонн при полной массе автомобиля 19 500 кг. Любопытно, что расчетный запас хода при полной загрузке и с учетом работы надстройки для прессования мусора составляет 100 км, так как внутри рамы установлена батарея емкостью 156,6 кВт·ч.

Других подробностей немного. Модели КамАЗ-53198 досталась современная электрическая силовая установка и тяговые батареи свежего поколения. Сам переход на электричество позволил полность исключить выбросы вредных веществ и кардинально снизить уровень шума.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители грузового автогиганта, электромобили серии 53198 станут оптимальным решением для современной городской инфраструктуры. Шасси позволяет смонтировать изотермический фургон, цистерну и любые другие надстройки.

А еще КамАЗ готовит новую «младшую» модель под названием «Компас». Мы собрали главные факты об этой новинке, которую широкой публике презентуют только осенью.