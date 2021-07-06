Почему подержанные автомобили дорожают каждый месяц

На самом деле, все очень просто: в автосалонах, что торгуют новыми машинами, сейчас творится нечто невероятное — покупатели по-прежнему готовы покупать авто за любые деньги. И дилеры, не упускают возможности подзаработать на ажиотажном спросе: даже «бюджетники» нынче уходят с дилерской накруткой в 100—200 тысяч рублей.

Не надо также забывать, что и сами марки переписывают ценники почти каждый месяц. Вроде цены растут понемногу, но если сравнить январские и июньские прайс-листы, то становится понятно: реальная инфляция далека от показателей, что публикует Росстат.

Понятно, что при таком фоне «бэушки» просто обязаны дорожать вслед за новой техникой. Притом нынешние 9% с начала года — еще цветочки! Притом «средние по рынку». Ходовые модели, как говорят продавцы, прибавили все 20—25%.

Увы, но конца и края этому ценовому беспределу пока не видно! Как рассказывал портал «АвтоВзгляд», С 1 июля автомобили стали еще недоступнее для россиян. А значит секонд-хенд тоже продолжит пусть медленно, но верно дорожать.