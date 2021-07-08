Haval оставил россиян без рамного внедорожника H5

В 2014-м «Ховеру» пришлось уйти из-за разногласий компании-импортера «Ирито» c китайской стороной. В 2017-м на заводе «Ставрополь Авто» силами фирмы «Чайна Автомаркет» стартовал выпуск модели DW Hower — того же самого «Ховера», но под новым именем. Увы, но тогда удалось сделать всего 2200 машин, изготовленных по полному циклу.

Попытка номер три, когда заслуженный «рамник» вывели как Haval H5, тоже вышла не слишком успешной: в прошлом году эту модель выбрали лишь 2,4 тысячи человек. И китайцы посчитали, что россиянам нужна принципиально другая модель — кроссовер Jolion.

Начав месяц назад продажи компактного кроссовера Haval Jolion, «поднебесный» бренд намекнул, что может сбросить с пьедестала такого многолетнего и безоговорочного лидера сегмента, как Hyundai Creta. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых оценил реалистичность этих планов.

Кстати, касаемо «Креты»: 16 июня в Санкт-Петербурге представили новое поколение этого кроссовера. Одна из самых ожидаемых новинок года серьезно изменилась внешне, а также получила россыпь новых опций, которых раньше у большинства автомобилей бюджетного сегмента не было.