Китайская марка DFM покинула российский рынок: правда или ложь?

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По итогам шести месяцев 2021 года китайская марка DFM (Dongfeng Motors) не смогла пристроить ни одного автомобиля. Во всяком случае, об этом говорит статистика продаж Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Независимые эксперты поспешили отправить «поднебесный» бренд восвояси. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, действительно ли азиаты уходят из России?
Вячеслав Василенко

На сегодняшний день продуктовая линейка DFM представлена в России единственным кроссовером DFM 580, который буквально недавно получил новую модификацию. Вот только заказать такой автомобиль потребителям будет не так-то просто.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в столичном дилерском центре «Автотехинвест», несколько автомобилей в наличии есть по цене от 1,6 до 2 млн. рублей, однако лучше поспешить, а то их могут расхватать. Правда, согласно статистке АЕБ, их почему-то не расхватывают. При этом представитель ДЦ поспешил добавить, что «вы приезжайте, а мы вам точно уж что-нибудь подберем». И совсем не факт, что Dongfeng.

Кстати, в российском офисе DFM порталу «АвтоВзгляд» опровергли нулевые продажи марки, сославшись на то, что компания попросту не делится данными с АЕБ. На вопрос «почему» ответа не последовало.

Между тем, работники дилерского центра «Автолига» в Нижнем Новгороде сообщили нашему корреспонденту, что DFM 580 можно найти на складских площадках, но это будут машины 2019 года выпуска. В нескольких других автосалонах нам и вовсе сообщили, что заказать пресловутые китайские кроссоверы больше нельзя. Неужели и правда китайцы намылились из России, оставив дилерам боль в виде тщетных попыток распродать запылившиеся остатки?

Как заявили порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве «Дунфэн Мотор Рус», «дефицит машин у некоторых дилеров связан с большим перерывом в поставках, но недавно они были возобновлены. Сейчас у марки одна модель DFM 580 в двух комплектациях. В этом году планируем сертифицировать еще одну модель. Бренд с рынка не уходит и не собирался уходить, дилерская сеть сохранена, несмотря на трудности пандемии и перерыв в поставках. А буквально недавно мы подписали очередное дилерское соглашение в Свердловской области».

Иными словами, рано скептики похоронили Dongfeng в России, рано. Если, конечно, не брать во внимание, что и Luxgen, и Hawtai, и Haima, и даже некогда локомотив продаж среди всех китайских авто на нашем рынке — компания Lifan, все как один до последнего опровергали свои намерения смотать удочки. А по факту больше ни продаж, ни удочек…

8 июля 2021
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