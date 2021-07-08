Китайская марка DFM покинула российский рынок: правда или ложь?

На сегодняшний день продуктовая линейка DFM представлена в России единственным кроссовером DFM 580, который буквально недавно получил новую модификацию. Вот только заказать такой автомобиль потребителям будет не так-то просто.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в столичном дилерском центре «Автотехинвест», несколько автомобилей в наличии есть по цене от 1,6 до 2 млн. рублей, однако лучше поспешить, а то их могут расхватать. Правда, согласно статистке АЕБ, их почему-то не расхватывают. При этом представитель ДЦ поспешил добавить, что «вы приезжайте, а мы вам точно уж что-нибудь подберем». И совсем не факт, что Dongfeng.

Кстати, в российском офисе DFM порталу «АвтоВзгляд» опровергли нулевые продажи марки, сославшись на то, что компания попросту не делится данными с АЕБ. На вопрос «почему» ответа не последовало.

Между тем, работники дилерского центра «Автолига» в Нижнем Новгороде сообщили нашему корреспонденту, что DFM 580 можно найти на складских площадках, но это будут машины 2019 года выпуска. В нескольких других автосалонах нам и вовсе сообщили, что заказать пресловутые китайские кроссоверы больше нельзя. Неужели и правда китайцы намылились из России, оставив дилерам боль в виде тщетных попыток распродать запылившиеся остатки?