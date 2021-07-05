Россияне назвали сумму, адекватную для покупки китайского кроссовера

Несмотря на то, что автомобили из КНР становятся все краше и качественнее, россияне не очень-то рассматривают эти изделия к покупке. И не в последнюю очередь из-за взвинченных до потолка ценников.

Портал «АвтоВзгляд» обратился к своей аудитории с вопросом «Сколько, по вашему мнению, должен стоить китайский кроссовер в России», предложив несколько вариантов ответов. Среди них — до 1 млн. рублей; не более 1,5 млн. рублей; свыше 2 млн. рублей. Отдельным пунктом ответа мы поставили «Никогда не куплю китайца, поскольку не верю в их надежность».

Как вы думаете, какой из ответов оказался самым распространенным? Правильно — последний: 35% респондентов вообще не рассматривают «поднебесные» кроссоверы к покупке. Все же еще мало прошло времени, чтобы китайцы смогли доказать надежность и долговечность своих автомобилей.

Впрочем, из тех, кто все же приглядывается к поделкам из КНР, 30% готовы отдать за новенький кроссовер не более 1 500 000 рублей. Справедливо, ведь не могут «китайцы» стоить столько же, сколько и продукция грандов мировой индустрии. В частности, Nissan, Toyota и Volkswagen. Да и корейские модели явно выигрывают у «поднебесных» и качеством, и возможностью своевременного обслуживания.

Хотя 28% принявших участие в опросе портала «АвтоВзгляд» и вовсе считают, что кроссовер родом из Китая не тянет больше, чем на 1 000 000 рублей. Иными словами, наши потребители сравнивают эту продукцию с автомобилями отечественного АВТОВАЗа. Вот только последним, как из года в год показывают продажи, россияне отдают куда большее предпочтение.