5 самых популярных премиальных седанов на российском рынке

Mercedes E-klasse

Основываясь на данные АЕБ, типично премиально-массовой моделью можно назвать Mercedes-Benz E-klasse. Он стал самым продаваемым седаном на российском рынке в премиальном сегменте по итогам первой половины 2021 года. Их было реализовано 3550. Согласно прайс-листам официальных дилеров марки, эту модель можно приобрести по цене от 4,9 млн. рублей. «Базовый» Mercedes E200 комплектуется двухлитровым бензиновым мотором мощностью 197 л. с. Практически за ту же цену можно приобрести такую же машину и с двухлитровым дизелем под капотом. Силовой агрегат этого E220d развивает 194 л. с. В топовой же комплектации «ешка» — E300 d — предлагается с двухлитровым дизелем мощностью 250 «лошадей».

BMW 5-er

Буквально «дышит в спину» своему злейшему конкуренту другой премиальный немецкий седан — BMW 5-er. Модель разошлась тиражом в 3341 единиц в течении первых шести месяцев текущего года. Стартовая цена этого седана (комплектация BMW 520i) равна 4 090 000 рублям. Ее бензиновый мотор развивает 184 л. с. Баварская марка традиционно предлагает покупателю целую гамму двигателей и вариантов оснащения. Венчает ее BMW M550i xDrive с 530-сильным бензиновым мотором под капотом, которая стоит от 7 960 000 рублей.

Заметим, что продажи и Mercedes-Benz E-klasse, и BMW 5-er продемонстрировали изрядный отрыв от ближайшего преследователя из числа премиальных седанов. Это объясняется их популярностью не только среди частных автовладельцев, но и у корпоративных автопарков. Достаточно вспомнить, что E-klasse, например, можно частенько встретить на улице в раскраске такси, а «пятерка» от BMW попадается даже в каршеринге.