5 самых популярных премиальных седанов на российском рынке

Mercedes E-klasse
Основываясь на данные АЕБ, типично премиально-массовой моделью можно назвать Mercedes-Benz E-klasse. Он стал самым продаваемым седаном на российском рынке в премиальном сегменте по итогам первой половины 2021 года. Их было реализовано 3550. Согласно прайс-листам официальных дилеров марки, эту модель можно приобрести по цене от 4,9 млн. рублей. «Базовый» Mercedes E200 комплектуется двухлитровым бензиновым мотором мощностью 197 л. с. Практически за ту же цену можно приобрести такую же машину и с двухлитровым дизелем под капотом. Силовой агрегат этого E220d развивает 194 л. с. В топовой же комплектации «ешка» — E300 d — предлагается с двухлитровым дизелем мощностью 250 «лошадей».
BMW 5-er
Буквально «дышит в спину» своему злейшему конкуренту другой премиальный немецкий седан — BMW 5-er. Модель разошлась тиражом в 3341 единиц в течении первых шести месяцев текущего года. Стартовая цена этого седана (комплектация BMW 520i) равна 4 090 000 рублям. Ее бензиновый мотор развивает 184 л. с. Баварская марка традиционно предлагает покупателю целую гамму двигателей и вариантов оснащения. Венчает ее BMW M550i xDrive с 530-сильным бензиновым мотором под капотом, которая стоит от 7 960 000 рублей.
Заметим, что продажи и Mercedes-Benz E-klasse, и BMW 5-er продемонстрировали изрядный отрыв от ближайшего преследователя из числа премиальных седанов. Это объясняется их популярностью не только среди частных автовладельцев, но и у корпоративных автопарков. Достаточно вспомнить, что E-klasse, например, можно частенько встретить на улице в раскраске такси, а «пятерка» от BMW попадается даже в каршеринге.
BMW 3-er
Как бы то ни было, но с отрывом от лидера более чем в 1000 машин в рейтинге самых популярных премиум-седанов (на третьем месте по продажам за полгода) идет еще один «баварец» — BMW 3-er. Их в России реализовали за полгода 2445 штук. Самая доступная модель — BMW 318d — оснащается 150-сильным дизелем и стоит от 3,2 млн. рублей. А «топовая» BMW 330d xDrive может похвастаться 265 дизельными «лошадями» под капотом. Ее начальная цена составляет 4,4 млн. рублей.
Audi A6
Четвертое место с большим отрывом от баварской «трешки» получает Audi A6. Этих седанов с начала текущего года продали в России 1366 штук. Самая дешевая «шестерка» комплектуется двухлитровым дизельным мотором мощностью 190 л. с. и стоит без малого 4 млн. рублей. На гораздо более состоятельного покупателя рассчитана самая быстрая и дорогая A6 с трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 340 л. с. Ее цена — 5,7 млн. рублей.
Lexus ES
Замыкает пятерку самых популярных премиальных седанов на российском рынке единственная оказавшаяся в ней азиатская машина: Lexus ES с продажами на уровне 880 штук за истекшие полгода. Наиболее бюджетный вариант этой модели — Lexus ES 200. Оснащенный 150-сильным бензиновым «движком», такой седан стоит 3,2 млн. рублей. В максимальной же комплектации — Lexus ES 350, — автомобиль приводит в движение бензиновый V6 мощностью 250 «лошадок». Цена такой модели — почти 4,9 млн. рублей.