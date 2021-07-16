УАЗ приступает к выпуску пластиковых автобусов по госзаказу

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», УАЗ поставит заказчику 570 машин скорой помощи класса B на базе «Профи» и «Буханки», а также девять реанимобилей класса C. Школьные автобусы, созданные на основе «Профи», будут выпущены в стандартном и северном исполнениях, с полным приводом и вместимостью от 13 до 20 человек.

Добавим, что универсальный стеклопластиковый модуль, который можно устанавливать на капотные ульяновские шасси, получая из чисто грузовой машины пассажирскую, некоторое время назад разработала компания «Автодом». Сама модель «Профи» — это капотное семейство малотоннажных грузовиков. Кабина представляет собой передняя часть кузова внедорожника «Патриота», а рама — это усиленная архитектура от некогда выпускавшегося «Карго».

Кстати, в этом году Ульяновский автозавод провел серьезную работу над ошибками в отношении «Профи», ликвидировав наиболее «сырые» места в конструкции грузовичка. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с обновленной версией машины.