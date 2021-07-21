АВТОВАЗ готовит к премьере пять новых моделей

Сразу скажем, что вдаваться в подробности г-н Мор не стал. Он лишь отметил, что в числе пяти новинок — следующее поколение «Нивы» и новое семейство B-сегмента. И если с «Нивой» все ясно, то под новым семейством, вероятно, подразумевается масштабное обновление линейки Vesta и XRAY. Не стоит забывать и о таинственном кроссовере, обещанном в ходе презентации плана Renaulation в январе.

По словам президента АВТОВАЗа, все пять новых моделей LADA увидят свет в течение ближайших четырех лет. К слову, к 2025 году россиян порадует новинками не только тольяттинский завод, но и родственная компания Renault. Об этом тоже сказал Николя Мор в своем видеообращении. Но, увы, снова без каких-либо подробностей.

Добавим, что АВТОВАЗ отмечает 55 лет с момента основания компании 20 июля — именно в этот день в 1966 году Правительство СССР подписало постановление о строительстве предприятия в Тольятти. Сегодня LADA — лидер российского рынка, чьи продажи сильно превышают объемы ближайших конкурентов. Так, к примеру, за первые полгода официальные дилеры отечественного бренда реализовали 200 219 новых машин, в то время как Hyundai — 108 344.