Российские заводы стали выпускать в 1,5 раза больше автомобилей

Да, несмотря на то, что проблема с нехваткой некоторых комплектующих — к примеру, тех же микрочипов — еще до конца не решена, объемы производства на российских автозаводах стремительно растут. Но к такому заключению можно прийти лишь в том случае, если проводить параллели с «ковидным» прошлым годом, когда предприятия простаивали из-за введенного локдауна.

Если же сравнивать первое полугодие 2021-го с аналогичным периодом 2019-го, то сейчас отечественные предприятия выпустили на 12% легковушек меньше — текущие 736 000 против прежних 840 000 единиц. Так что речь идет, скорее, не о наращивании объемов, а о постепенном восстановлении после пандемии, возвращении к прошлым показателям.

К тому же, как бы ни старались автозаводы, дефицит новых легковушек до сих пор наблюдается в автосалонах: мало того, что машин нет, так они еще и предлагаются по сильно завышенным ценам. Дилеры, ссылаясь на сложную постпандемийную ситуацию, «прикручивают» к итоговой стоимости по несколько сотен тысяч рублей. Впрочем, по мнению экспертов, радоваться им осталось недолго: предполагается, что спрос и предложение сравняются уже к концу года.