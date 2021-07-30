Новейший кроссовер Infiniti QX55 поступил к российским дилерам

Обозреватель портала «АвтоВзгляд» сфотографировал на складской стоянке одного из столичных дилерских центров сразу несколько новеньких кроссоверов Infiniti QX55. Все они — в сочном ярко-бордовом окрасе. Вероятно, этот оттенок японцы выбрали в качестве премьерного цвета запуска модели на рынок.

Официально старт продаж новинки запланирован на четвертый квартал 2021 года, однако по собственным данным портала «АвтоВзгляд», речь идет о клиентских поставках «живых» машин. Дилеры же приступят к приему заказов много раньше: как нам сообщили сразу в нескольких шоу-румах японской марки, заявки на покупку Infiniti QX55 откроются к сентябрю или даже в августе.