Новейший кроссовер Infiniti QX55 поступил к российским дилерам

Фото: АвтоВзгляд
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, первая партия новых кроссоверов Infiniti QX55 уже поступила к дилерам. Похоже, в продаже наследник FX –легендарной «кепки», столь любимой у нашего брата, появится раньше, чем ожидалось.
Вячеслав Василенко

Обозреватель портала «АвтоВзгляд» сфотографировал на складской стоянке одного из столичных дилерских центров сразу несколько новеньких кроссоверов Infiniti QX55. Все они — в сочном ярко-бордовом окрасе. Вероятно, этот оттенок японцы выбрали в качестве премьерного цвета запуска модели на рынок.

Официально старт продаж новинки запланирован на четвертый квартал 2021 года, однако по собственным данным портала «АвтоВзгляд», речь идет о клиентских поставках «живых» машин. Дилеры же приступят к приему заказов много раньше: как нам сообщили сразу в нескольких шоу-румах японской марки, заявки на покупку Infiniti QX55 откроются к сентябрю или даже в августе.

Фото: АвтоВзгляд

Напомним, что купе-кроссовер, за которым выстраиваются очереди еще до начала продаж, безальтернативно оснащается 249-сильным турбодвижком с изменяемой степенью сжатия, вариатором и полным приводом.

Под стать премиальности автомобиль напичкан кучей систем и опций, отвечающих за комфорт и безопасность. Цены Infiniti QX55 варьируют в диапазоне от 4 170 000 до 4 445 000 рублей. Занимайте очередь!

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31 июля 2021
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