Россиянам пообещали огромные скидки на мифические электромобили российской сборки

Министр экономического развития России Максим Решетников и замминистра промышленности и торговли Александр Морозов договорились: россияне при покупке электромобиля смогут рассчитвать на 25-процентную скидку. Максимальный размер дисконта при этом составит 625 000 рублей при расчетной стоимости автомобиля на уровне 2 500 000.

Правда, есть одна важная оговорка — скидку дадут только на технику российской сборки. А таковой сейчас просто нет! Может быть, благодаря усилиям наших чиновников производители мигом бросятся налаживать производство моделей на электротяге?

Между тем, власти готовы до конца 2023-го субсидировать только покупку машин крупноузловой сборки, а с 2024 по 2025 год под программу вообще смогут попасть лишь «электрички», собранные по полному циклу или — располагающие отечественной батареей. С 2026-го по 2030-й — только электромобили, сделанные по полному циклу и с российским аккумулятором.

Ну а пока продажи «зеленого» транспорта остаются штучными. Скажем, по итогам мая (более свежая статистика только готовится) россияне россияне приобрели 148 новых электрокаров, а объем вторичного рынка «зеленых» машин составил 638 единиц (+116%). Крохи…