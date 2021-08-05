Почему перевозчики бросились раскупать грузовики DAF нового поколения

C осени 2020 года власти Евросоюза разрешили почти на метр увеличить длину кабин бескапотных грузовиков. И первыми новые правила применили голландцы из компании DAF, что оперативно презентовали свежее поколение своих грузовиков.

В профиль такой тягач выглядит несколько необычно, ведь спереди появился небольшой «полукапот» — это европейские власти разрешили увеличить длину кабин, и дафовцы организовали спереди 16-сантиметровую сминаемую зону.

Кроме того, в гамме марки DAF появились модели XG и XG+, у которых задняя часть кабины отодвинута аж на 33 сантиметра. Благодаря этому, новинка сможет предложить самый просторный «спальник» среди всех «европейцев».

Все эти новшества очень заинтересовали перевозчиков: через месяц после официального запуска DAF получил более 1000 заказов от клиентов на грузовики нового поколения! Притом покупатели готовы ждать начала поставок до октября-ноября, когда стартует производство.

— Никогда в нашей более, чем 90-летней истории не была так быстро достигнута граница с таким числом заказов сразу после официального запуска, — говорит Ричарда Зинка, директора по маркетингу и продажам и член совета директоров DAF Trucks.

И продолжая тему комтранса. Этой весной Командование по организации подрядных работ армии США решило поддержать Кременчугский автозавод, заказав ему большую партию грузовиков (и запчастей) для нужд американских военных. И этот заказ оживил украинский автопром.