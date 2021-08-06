Космос Toyota Previa, как предчувствие Hyundai Staria

Первым стал невероятный грузовик Renault Magnum 1990 года. Он проник в русскую тоску с номерами западного дальнобойщика и встал в Москве под разгрузку возле Совинцентра (он же — Центр международной торговли на Красной Пресне).
Черный Magnum с нескончаемым черным полуприцепом, тонированный и блестящий. Он застыл, как инопланетный космический корабль, собрав толпу потрясенных людей. До него мы подозревали, что даже грузовик может быть красивым. Но чтобы стоять и любоваться — это было впервые.
Подобное поведение характерно в картинной галерее, но не затрагивало обывателя. Но стало поводом для флешмоба, парализовав публику на долгие часы восхищенного созерцания.
Но еще сильнее люди вздрогнули от японского минивэна Toyota Previa. Год контакта неземного спускаемого аппарата с русской действительностью тот же — 1990.
Previa «приземлилась» где-то в центре столицы, такая же монохромно тонированная, не очень подсказывая своими очертаниями, где у нее перед, а где зад и озадачивая догадкой, переходящей в недоверчивый вопрос — а где у нее мотор? Только по прошествии лет и благодаря подсказкам дальневосточников стало известно, что двигатель расположен под передними сидениями, под углом 35 градусов.
Toyota Previa выглядела фантастически. К такой красоте люди не были готовы. Тем более в классе автобусов, пусть и небольших. Внезапным оказался и тип кузова, и компоновочные решения, и дизайн. Previa вызывала такое же недоверчивое восхищение, как летающая тарелка на колхозной грядке, как самолет Матиаса Руста на Красной Площади, как Renault Magnum на Красной Пресне.
Прошел 31 год. И мир ахнул от облика Hyundai Staria. Эстафету фантастического дизайна приняли корейцы и сделали серийный минивен, превзошедший любой концепт-кар. Красота подиума оказалась во дворе дома.
Корейцы умеют изумлять. И создавать вещи, которыми хвастается человечество. Но прежде в данную категорию автомобили не попадали. Телефоны, телевизоры, компьютеры — было. Но не машины. Не настолько они удавались грандиозными, чтоб ими восхищенно любовались и хотели купить лишь из-за красоты, чтобы хвастаться.
Официальный старт продаж Hyundai Staria в России назначен на осень, но серые поставки уже начались и люди готовы потратить от 4,5 млн. рублей лишь для того, чтобы все вокруг ахнули.
Снобы не поверят — хвастаться корейским? Остальные с пониманием вздохнут — теперь есть корейский автомобиль, который покупают ради хвастовства.