Космос Toyota Previa, как предчувствие Hyundai Staria

Первым стал невероятный грузовик Renault Magnum 1990 года. Он проник в русскую тоску с номерами западного дальнобойщика и встал в Москве под разгрузку возле Совинцентра (он же — Центр международной торговли на Красной Пресне).

Черный Magnum с нескончаемым черным полуприцепом, тонированный и блестящий. Он застыл, как инопланетный космический корабль, собрав толпу потрясенных людей. До него мы подозревали, что даже грузовик может быть красивым. Но чтобы стоять и любоваться — это было впервые.

Подобное поведение характерно в картинной галерее, но не затрагивало обывателя. Но стало поводом для флешмоба, парализовав публику на долгие часы восхищенного созерцания.