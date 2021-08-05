Когда автодилеры перестанут нагло накручивать цены на новые машины

Иными словами, цены на автомобили (и новые, и, как следствие, подержанные) продолжат свой рост. В чем, кстати, россияне не сомневаются: этого ждут, согласно все тому же исследованию «Ромир», 81% принявших в нем участие. А раз так, то машину, делает вывод потребитель, все-таки лучше купить сейчас. Но так ли это на самом деле?

О том, что сегодня авторынок страны невероятно перегрет, не говорит только ленивый (именно поэтому, кстати, Минпромторг отказался продлевать программу льготного автокредитования). И спрос на новые т/с уже стал потихоньку падать — если результаты семи месяцев в целом радуют, то уже в июле реализация упала на 6,5%. Понятно, что тут свою роль сыграл и отпускной сезон, но тем не менее: отложенный спрос удовлетворен, автокредиты дорожают.

Иначе говоря, есть все основания полагать, что уже к концу будущего года дилеры не только поумерят свои аппетиты, но даже вернутся к давно забытой практике скидов-дисконтов-спецакций. К тому же и с нехваткой микросхем для автопрома к тому времени вполне может быть покончено: по крайней мере китайская сторона всерьез озаботилась этой проблемой и намерена решить ее в самое ближайшее время.

Иными словами, есть все резоны не кормить сейчас и без того перекормленного дилера, а немного подождать…