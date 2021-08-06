Почему «Аурус» пока не хочет ставить детали, сделанные на КамАЗе

Cейчас единичные изделия изготавливаются опытно-промышленным путем: проще говоря, КамАЗ лишь обкатывает технологии, а запустить полноценное производство отливок планируется не раньше второй половины 2022 года.

– Мы осваивали абсолютно новый способ литья — под низким давлением в стержнях, который до этого в нашем литейном производстве не использовался. Информации про этот способ литья крайне мало, за рубежом он практикуется, но лишь на мелкосерийном производстве, — поведал начальник технологического отдела производства цветного литья Александр Ефремов.

Что касается заготовок для ауросовских двигателей, то для них требуется очень качественное литье, а это — особый сплав, особая термическая обработка и особые условия заливки. Как минимум потому, что эти детели отличаются крайне тонкими, порядка 4—5 мм, стенками.

Напомним, что этой весной на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане приступили к выпуску отечественных премиальных седанов Aurus Senat. Портал «АвтоВзгляд» делится подробностями.