Подсчитано, как резко за последние месяцы подорожали подержанные авто

В прошлом июне средняя цена машины с пробегом была сразу на 158 000 рублей меньше, чем сейчас, когда этот показатель находится на отметке 747 700 «целковых». Притом дорожает секонд-хенд просто ошеломительными темпами: в июне цены подросли на 1,8%, а с начала года — на 10,6%. И конца и края этому процессу не видно…

Впрочем, удивляться здесь нечему. В автосалонах, что торгуют новыми машинами, сейчас творится нечто невероятное — покупатели по-прежнему готовы покупать авто за любые деньги. Понятно, что при таком фоне «бэушки» просто обязаны дорожать вслед за новой техникой.

Так что желающие продать авто имеют шансы неплохо заработать здесть и сейчас. Правда, растущий спрос (и цены) не отменяет того факта, что задача продать подороже и побыстрее свою «бэушку» не столь проста, как кажется. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о нюансах этого процесса.