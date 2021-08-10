Марка Fuso представила новое поколение грузовика Canter

Фото производителя.
Для японской марки Fuso (что раньше носила приставку Mitsubishi) модель Canter — почти культовая, ведь скоро ей исполнится 60 лет. В свою очередь, восьмому поколению грузовичка «стукнуло» 11, а потому боссы бренда поручили подчиненным выпустить свежую генерацию машины. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что же из этого поулчилось.
Алексей Кованов

Перевозчики ценят Fuso Canter за высокую полезную нагрузку, минимальный радиус разворота и общую универсальность. С 1963 года во всем мире было продано больше 4,5 миллионов представителей этой серии! К слову, в России грузовички делают в Набережых Челнах.

Как и предшественник, Canter девятого поокления доступен в пяти весовых категориях (от 3,5 до 8,55 тонны), с шестью колесными базами (от 2500 мм до 4750 мм), тремя вариантами двигателя (от 130 до 175 л. с.) и тремя исполнениями кабины.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

При смене поколений создатели автомобиля сохранили удачный кабинный модуль, но надели на него современную «маску» — со светодиодными фарами, ячеистой решеткой радаиотора и крупной напдписью Fuso на черной глянцевой подложке.

В кабине — полностью новый интерьер, притом по японской традиции — двухцветный. Кроме того, производитель сменил электронную архитектуру, так что теперь грузовиик располагает массой умных помощников, облегчающих труд водителя.

В Европе выпуск новинки назначен на грядущий декабрь. А вот российские перспективы свежего Fuso пока остаются туманными: возможно, мы получим девятую генерацию одними из последних, ведь сначала в Татарстане придется наладить его выпуск, а на это требуется время.

К слову, один из конкурентов «Кантера» станет КамАЗ «Компас». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», дебют новинки состоится на осенней выставке «Комтранс», а сейчас инженеры отлаживают технологические процессы на заводском конвейере.

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10 августа 2021
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