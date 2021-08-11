У правительства нехватает денег на стимулирование продаж электромобилей

Стали известны подробности федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». По сути, это алгоритм, описывающий финансовую сторону практической реализации блуждающих в умах некоторых госчиновников идей электрификации российской автомобильной отрасли. В проекте сразу же бросается в глаза то, что в обозримом будущем его авторы не видят возможностей стимулировать продажи электротранспорта доплатами из бюджета.

При этом они рассчитывают, что российская промышленность за период до 2030 года выпустит 728 000 электромобилей — порядка 90 000 в год. Изучение проекта показывает, что государственные деньги предлагается вкладывать преимущественно в создание инфраструктуры и создание электротранспорта и сопутствующих технологий, включая водородные. До 2024 года на эти цели предполагается угробить 121,2 млрд бюджетных рублей, а в период до 2030 года — 591,2 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».