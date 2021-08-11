Volkswagen отказывается не только от ДВС, но и от… мяса

В 1950 году Volkswagen открыл свиноводческую ферму, чтобы кормить свой персонал мясом и колбасой в рабочих столовых. В голодной Германии это было очень кстати. В 1973 году компания расширила модельный ряд и приступила к выпуску фирменных сосисок Currywurst по секретному рецепту: без фосфатов, молочного белка и глутамата.
Сосискам присвоили номер в каталоге запчастей 199 398 500 A, открыв дилерам доступ к заказу наравне с тормозными колодками, фильтрами и поршневыми кольцами. Не очень гордясь прожитыми годами в пандемию, VW охотно публикует данные за доковидный 2019-й год, когда было выпущено 7 миллионов сосисок Currywurst. Но уже в году нынешнем у г-на Дисса в голове перепутался отказ от двигателей внутреннего сгорания с отказом от мяса.
Но поскольку он генеральный директор, компания принялась исполнять волю начальника. Тут же была создана команда оскудевших разумом знатоков здорового питания, сочинившая 400 рецептов невкусной, но здоровой пищи. Их девиз совпал с лозунгом 2-го дома Старсобеса, где Остап Бендер прочитал на стене «Мясо — вредно!»
Первыми концепция жизни без мяса была опробована на работниках завода в Ганновере. Никто не уволился. Но из дома приносить еду стали чаще. На очереди Вольфсбург. Понимая, что коронавирусом болели не все и даже прививка не погасила разум в головах сотрудников, Герберт Дисс запретил мясо на заводе, но не по всему городу, рассказав несчастным соотечественникам, что у них за забором все еще остаются очаги общественного питания с нормальной едой. Главное — не опаздывать после обеда обратно к станку.
Последний день сосисок Currywurst на заводах VW — 20 августа. А с 2025 года VW полностью отказывается от мяса промышленного животноводства.
Такими темпами бренд и вправду прекратит выпускать ДВС и перейдет только на электромобили.