В 1950 году Volkswagen открыл свиноводческую ферму, чтобы кормить свой персонал мясом и колбасой в рабочих столовых. В голодной Германии это было очень кстати. В 1973 году компания расширила модельный ряд и приступила к выпуску фирменных сосисок Currywurst по секретному рецепту: без фосфатов, молочного белка и глутамата.

Сосискам присвоили номер в каталоге запчастей 199 398 500 A, открыв дилерам доступ к заказу наравне с тормозными колодками, фильтрами и поршневыми кольцами. Не очень гордясь прожитыми годами в пандемию, VW охотно публикует данные за доковидный 2019-й год, когда было выпущено 7 миллионов сосисок Currywurst. Но уже в году нынешнем у г-на Дисса в голове перепутался отказ от двигателей внутреннего сгорания с отказом от мяса.