Зачем Bosch и Volkswagen начали собирать данные о поездках водителей

Только без паники: во-первых, очередная инициатива Bosch и Volkswagen никак не касается россиян — в проекте участвуют хетчбэки Golf восьмого поколения, «проживающие» в Европе. А во-вторых, немцев интересуют не начальные и конечные точки маршрутов (дом-работа-магазин) или манера вождения конкретного гражданина, а местоположение машины в пространстве.

Зачем это нужно? Авторам идеи важно добиться того, чтобы автомобили определяли свои координаты максимально точно, ведь от этого зависит безопасность полностью автономных транспортных средств, которые рано или, скорее, все же поздно получат широкое применение. И тут им помогут дорожные профили, созданные на основе полученных ранее данных.

Информация, поступающая в режиме реального времени с радаров и различных датчиков машины, позволяет «прорисовать» в обычных навигационных картах дополнительные слои. А они, в свою очередь, существенно упрощают работу автономных систем, что и гарантирует безопасность транспортного средства.

На первом этапе проекта происходит только сбор данных и формирование высокоточных карт. Использовать же систему начнут не раньше 2023 году, когда к базовым цифровым сервисам автомобилей добавятся дорожные профили Bosch. Причем немцы утверждают, что дополненные карты смогут принести пользу не только «продвинутым» машинам со 2-м уровнем автономности и выше, но и более простым.