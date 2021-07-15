Электромобили и единая платформа: Volkswagen представил новую стратегию развития

На сегодняшний день доля электрифицированных автомобилей в мировых продажах Volkswagen Group составляет 6%. Согласно стратегии New Auto, к 2030-му она должна увеличиться до 50%, а к 2040-му и вовсе почти до 100%. Чтобы нарастить объемы реализации «зеленых» машин, вольфсбургцы намерены выпускать больше «электричек», а вместе с тем снизить цены на аккумуляторы.

О полном отказе от ДВС речи пока не идет, но ассортимент бензиновых и дизельных агрегатов будет постепенно сокращаться. Средства, вырученные от продажи машин с традиционными моторами, также направят на ускорение электрификации. К слову, для развития этого направления в Volkswagen Group уже заложили 73 млрд евро, которые автостроитель намерен потратить в ближайшие 4 года.

Кроме того, в ходе презентации анонсировали и совершенно новую модульную платформу SSP (Scalable Systems Platform) — на ней будут базироваться все модели марок концерна: и легковые, и коммерческие. И хотя тележка еще даже не спроектирована (этим занимается научно-технический центр в Вольфсбурге, получивший 800 млн евро), уже известно, что она предусматривает четыре вариации: SSP n, SSP 1, SSP 2, SSP 3.

Напомним, ранее концерн Volkswagen Group раскрыл свои планы относительно аккумуляторов. Согласно ему, к 2030 году будет готов унифицированный формат твердотельных ячеек, которые окажутся значительно дешевле литий-ионных батарей.