Какую замену чешская армия нашла 40-летним УАЗам

Фото: Министерство обороны Чехии.
Автопарк чешской армии вскоре полностью обновится: тамошние военные решили разом списать 40-летние УАЗ-469Б и 20-летние Land Rover Defender. На смену ветеранам приходят Toyota Hilux нового поколения.
Алексей Кованов

Тендер на поставку новых автомобилей для армии Чехии выиграла польская компания, которая обязалась поставить 1200 пикапов Toyota Hilux 4×4. Все машины оснащены дизельными двигателями объемом 2,4 литра и мощностью 150 л. с., что отвечают экологическому классу «Евро 6».

— Когда мы рассуждаем, как должна выглядеть армия XXI века, на первый план выходит хорошо вооруженный и экипированный солдат на современном и надежном внедорожнике. УАЗы 40-летней давности не соответствуют этому определению, 20-летние Land Rover также отжили свой срок, — заявил министр обороны Чехии Любомир Метнар

К слову, Министерство обороны Сербии выбрало внедорожники УАЗ «Патриот», заказав 64 новых ульяновских внедорожника. Часть техники будет работать на общехозяйственных нуждах, другая примерит форму военной полиции. А несколько автомобилей (разумеется, в топовых комплектациях) будет возить сербский генералитет.

И продолжая армейскую тему. В начале этого года украинские военные призвали тамошних промышленников, чтобы те срочно разработали «легковой автомобиль повышенной проходимости». Из этой затеи ничего ровным счетом не вышло, а потому разные рода войск выбирают технику по своему вкусу.

производители, внедорожник, пикапы
13 августа 2021
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