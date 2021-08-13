Какую замену чешская армия нашла 40-летним УАЗам

Тендер на поставку новых автомобилей для армии Чехии выиграла польская компания, которая обязалась поставить 1200 пикапов Toyota Hilux 4×4. Все машины оснащены дизельными двигателями объемом 2,4 литра и мощностью 150 л. с., что отвечают экологическому классу «Евро 6».

— Когда мы рассуждаем, как должна выглядеть армия XXI века, на первый план выходит хорошо вооруженный и экипированный солдат на современном и надежном внедорожнике. УАЗы 40-летней давности не соответствуют этому определению, 20-летние Land Rover также отжили свой срок, — заявил министр обороны Чехии Любомир Метнар

К слову, Министерство обороны Сербии выбрало внедорожники УАЗ «Патриот», заказав 64 новых ульяновских внедорожника. Часть техники будет работать на общехозяйственных нуждах, другая примерит форму военной полиции. А несколько автомобилей (разумеется, в топовых комплектациях) будет возить сербский генералитет.

И продолжая армейскую тему. В начале этого года украинские военные призвали тамошних промышленников, чтобы те срочно разработали «легковой автомобиль повышенной проходимости». Из этой затеи ничего ровным счетом не вышло, а потому разные рода войск выбирают технику по своему вкусу.