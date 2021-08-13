На Украине возрождают легендарные мотоциклы «Днепр»

И вот, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», права на торговую марку «Днепр» перешли к украинскому производителю электровелосипедов Delfast, что обосновался на бывшем Киевском радиозаводе. Сам проект Delfast Bikes был запущен в 2014 году Даниилом Тонкопием и Сергеем Денисенко как сервис экодоставки.

Позже компания начала производить свои собственные электробайки. Притом стартап разработал электровелосипед с самым большим запасом хода, что зафиксировано Книгой рекордов Гиннеса. Сейчас техника марки Delfast продается в 40 странах мира.

Теперь же компания планирует выпустить электрический мотоцикл под маркой «Днепр». В качестве иллюстрации будущего «Днепра» компания выложила дизайнерский скетч, вызвавший массу споров среди мотобратии: байкеры считают, что столь необычную конструкцию вряд ли удастся довести до конвейера.

Первый электрический прототип компании «Делфаст» оборудован электромотором мощностью 68 л. с., хотя кратковременно установка способна развивать 136 л. с. Запитан двигатель от небольшой 12-киловаттной батареи.

Кстати, накануне портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что украинские военные выбрали древних «американцев» корейской сборки на замену российским «уазикам», так как тамошний автопром не смог предложить подходящую машину собственной разработки.