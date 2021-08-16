АВТОВАЗ с трудом возобновил производство машин

Как сообщает агентство «Автостат», нехватка электронных компонентов продолжает негативно влиять на график производства. Так в Тольятти, линия № 5, где собирают LADA Granta остановлена в период с 16 по 20 августа, а линия № 1, где собирают машины на платформе B0 будет работать всего в течение 2 дней, c 18 по 19 августа. «Нитка» конвейера, для сборки народных внедорожников Niva в период с 16 по 19 августа произведет лишь ограниченное количество машин.

Напомним, что по итогам 7 месяцев этого года дилеры LADA продали 232 232 машины, что на 42% больше, чем за тот же период прошлого года.