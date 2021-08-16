Новый Toyota Land Cruiser Prado покажут раньше, чем предполагалось

Ожидалось, что Toyota представит публике новый Land Cruiser Prado во второй половине 2023-го. А объяснялось это тем, что в уходящем поколении между премьерами «Прадика» и «Двухсотки» прошло именно два года. Теперь же японские СМИ — а именно издание Creative Trend, ссылающееся на собственные источники — называет другой срок: лето 2022-го.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в плане габаритов новый Toyota Land Cruiser Prado почти не изменится, разве что колесная база внедорожника «подрастет» на 50 мм. В его основу ляжет модульная платформа TNGA-F (как и у «Трехсотки»), что уменьшит массу автомобиля и улучшит его управляемость.

Что же до силовых агрегатов, то тут еще довольно много вопросов. По одним данным, в моторную гамму войдет хорошо знакомый 2,8-литровый «дизель» на 200 сил. По другим — его место займет более мощный 3,3-литровый V6. Кроме того, в линейке могут оказаться бензиновый 3,5-литровый движок в 415 л. с., а также гибридная установка, построенная, что интересно, вокруг дизельного мотора.

Добавим, что текущий Toyota Land Cruiser Prado предлагается в России по цене от 3 105 000 рублей. На выбор покупателей представлено аж девять комплектаций, самая богатая из которых — Black Onyx с семью посадочными местами — просит за себя от 5 440 000 целковых.