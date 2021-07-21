Когда размер имеет значение: видео тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado

Как и положено настоящему «проходимцу», Toyota Land Cruiser Prado может похвастать системой постоянного полного привода, рамной конструкцией кузова, блокировкой заднего дифференциала и множеством электронных ассистентов, помогающих на бездорожье. Но поскольку эта машина активно эксплуатируется и теми, кто офф-роуд видел лишь по «Ютубу», она напичкана и комфортными опциями, существенно упрощающими жизнь водителя.

Вряд ли дамы мечтают о «Прадо» из-за его выдающихся внедорожных способностей — редкая девушка предпочтет грязевое месиво солнечным ваннам или фитнес-клубу. А чем же тогда дело? Мы нашли ответ на этот вопрос и теперь откроем этот секрет вам — в новом видеообзоре.

Напомним, сегодня Toyota Land Cruiser Prado предлагается в России в трех модификациях: с бензиновыми двигателями на 163 и 249 л. с., а также с дизельным мотором в 200 сил. Младшему может аккомпанировать как пятиступенчатая «механика», так и шестидиапазонный «автомат», в то время остальные оснащаются исключительно АКП. «Прадик» в простейшем исполнении предлагается по цене от 3 021 000 рублей. Что же до топовой версии, то ее прайс уходит за 5,3 млн. в вечно падающей русской валюте…