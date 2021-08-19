МАЗ представит в России несколько новинок

Недавно стало известно, что МАЗ разрабатывает фургон на электротяге, который поспорит за клиента с нижегородской «Газель». Вот только не факт, что новинку успеют «допилить» и привезти в Москву на смотрины. Зато публике наверняка представят седельный тягач 6х2 МАЗ-6410М9, модель экологического класса Евро-6 с модернизированной и просторной кабиной, парой спальников, системой кондиционирования и отопления. Мотор, выдающий 475 сил тяги, контактирует с 12-ступенчатым «роботом, который призван обеспечить 40-тонной махине отменную динамику и завидную экономичность.

Еще одной новинкой на выставке Comtrans-2021 окажется электробус МАЗ 303Е10 с литий-железо-фосфатными аккумуляторами удельной емкостью 412 А*ч, позволяющими на одной зарядке преодолевать машине до 300 км пути. Помимо прочего, модель похвастает 'теплыми» кнопками, бесконтактной системой противозащемления, USB-портами для зарядки смартфонов, электрической выдвижная аппарелью для маломобильных граждан, электролюками, в месте с тем кондиционером и разноуровневой подсветкой.

Наконец, широкие массы смогут воочую увидеть капотный МАЗ-6440 RR, впервые принявший участие в легендарном «Дакаре» и принесший родной команде бронзу.