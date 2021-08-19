МАЗ представит в России несколько новинок

Фото из открытых источников
На грядущей выставке Comtrans-2021 Минский автозавод намерен представить сразу несколько новинок. Портал «АвтоВзгляд» решил предположить, чем именно порадуют белорусы нашего брата.
Мирон Горин

Недавно стало известно, что МАЗ разрабатывает фургон на электротяге, который поспорит за клиента с нижегородской «Газель». Вот только не факт, что новинку успеют «допилить» и привезти в Москву на смотрины. Зато публике наверняка представят седельный тягач 6х2 МАЗ-6410М9, модель экологического класса Евро-6 с модернизированной и просторной кабиной, парой спальников, системой кондиционирования и отопления. Мотор, выдающий 475 сил тяги, контактирует с 12-ступенчатым «роботом, который призван обеспечить 40-тонной махине отменную динамику и завидную экономичность.

Еще одной новинкой на выставке Comtrans-2021 окажется электробус МАЗ 303Е10 с литий-железо-фосфатными аккумуляторами удельной емкостью 412 А*ч, позволяющими на одной зарядке преодолевать машине до 300 км пути. Помимо прочего, модель похвастает 'теплыми» кнопками, бесконтактной системой противозащемления, USB-портами для зарядки смартфонов, электрической выдвижная аппарелью для маломобильных граждан, электролюками, в месте с тем кондиционером и разноуровневой подсветкой.

Наконец, широкие массы смогут воочую увидеть капотный МАЗ-6440 RR, впервые принявший участие в легендарном «Дакаре» и принесший родной команде бронзу.

большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
19 августа 2021
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