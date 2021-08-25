Xiaomi решила возродить автомобильную марку SAAB

Известный разработчик смартфонов уже давно запустил щупальца в автомобильную сферу. Так, некогда Xiaomi заявила о намерениях выпустить высокотехнологичный электрокар под собственным брендом. Позднее китайцы решили объединиться для этого с компанией Great Wall. А буквально недавно они сообщили о планах родить на свет автопилот четвертого уровня, который утрет нос всем представителям мировой автоиндустрии.

И вот сейчас азиаты задумались о покупке шведской марки SAAB. Но что они будут развивать под этим брендом в случае его приобретения пока информации нет. Напомним, что у нынешнего владельца компании лицензия на использование «саабовских» прав остановлена. Что ж, было бы любопытно увидеть поделки SAAB в новом амплуа.