Россияне рассказали, внедорожниками какой марки они мечтают владеть

Согласно опросу аналитиков «Автостат», среди владельцев автомобилей 2016—2020 годов выпуска 30 различных марок, 12,3% россиян отдали свой голос японскому бренду Toyota. Возглавив рейтинг самых желанных авто, «Тойота» опередила восемь премиальных марок из ТОП-10!

Самыми притягательными моделями Toyota автолюбители назвали Land Cruiser 200 c результатом в 32,7% голосов, Land Cruiser Prado (24,3%) и RAV4, за который высказалось 7,6% респондентов.

Стоит добавить, что каждый второй участник исследования оказался владельцем «Тойоты» и от автомобиля этой японской марки не намерен отказываться в будущем. Примечательно, что бренд получает статус самого желанного у россиян в шестой раз подряд.