Hyundai локализует в России производство двухлитрового двигателя

При этом представители компании «Хендэ Виа Рус» сообщили, что на первом этапе предприятие будет выпускать около 240 000 двигателей в год, но в перспективе объем может увеличиться до 330 000 единиц. Все начнется с 1,6-литрового мотора Gamma I — он встанет на конвейер в октябре. Напомним, этим агрегатом вооружают Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio, Cerato и Soul.

Летом 2022-го на «Хендэ Виа Рус» запустят и 2-литровый двигатель линейки NU — опять же, для Hyundai Creta, Kia Cerato и Soul (у прочих корейских моделей — например, у Hyundai Tucson, Elantra и Sonata — «двушка» новейшего семейства Smartstream). Комплектующие будут поставлять российские предприятия, сотрудничающие с Hyundai.

Добавим, что по предварительным подсчетам инвестиции в строительство завода составят порядка 13,1 млрд. рублей. Общая площадь всех зданий предприятия превысит 36 000 м² — там смогут трудиться около 500 человек.