Глава АВТОВАЗа назвал проблему, которую не могут решить 47 лет

Президент АВТОВАЗа Николя Мор дал интервью телеканалу «Тольятти 24». В котором французский управленец отметил, что ему (а также всей компании) здорово мешает бюрократия, которую, как подсчитал господин Мор, в Тольятти не могут победить вот уже почти полвека.

— Что еще немного расстраивает, так это сложность процессов и бюрократия, чего на АВТОВАЗе по-прежнему достаточно много. Я был рад прочесть приказ господина Полякова от 1974 года, который призывает упрощать и ускорять процессы на заводе, — отметил президент автогиганта.

Более того, вазовский босс даже решил напечатать приказ первого директора Волжского автозавода на плакате и повесить на стене зала заседаний, чтобы каждый мог осознать: бюрократия создает слишком много проблем, мешая дальнейшему развитию.

Между тем, тольяттинский автопроизводитель только вышел из корпоративного отпуска, а на него уже свалились проблемы. Дефицит комплектующих вынуждает приостановить производство на неделю. При этом дилеры отмечают нехватку новых автомобилей.