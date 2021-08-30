Владельцы старых LADA Niva научились своими силами проводить рестайлинг

Так, в продаже появились готовые комплекты, куда входят панель нового образца, плюс воздуховоды, отопитель, бардачок и проводка. Стоит такой набор недешево — около 60 000 рублей. Поверх него рекомендуется докупить комбинацию приборов, модуль управления светотехникой и кнопки. Если есть желание провести полный рестайлинг, дополнительно придется потратиться на обивки стоек, обшивку потолка и солнцезащитные козырьки.

В итоге полный пакет будет стоить около 80 000 «целковых»! Плюс работа. Между тем, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» мастера одного из профильных сервисов, желающих обновить салон своей «Нивы» более, чем достаточно.

Вообще, нивоводы — народ своеобразный. Скажем, за «внедорожную» LADA Niva Legend решили просить почти миллион рублей, но народ не только не возмущается таким ценникам, но и выстраивается в очереди.