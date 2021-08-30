Вместо УАЗиков и «Нивы»: все, что нужно знать о новом внедорожнике «Стрела»

Да, представленная на «Армии» машина — не что иное, как шоу-кар, построенный специально для форума. Это никакая не предсерийная версия нового отечественного «вездехода» и даже не прототип. Ведь прежде, чем запускать автомобиль в производство, необходимо «прощупать почву», собрать пожелания потенциальных потребителей, понять, а нужен ли вообще такой аппарат. И самый оптимальный способ это сделать — представить публике концепт.
Заказчиком проекта выступила «Военно-промышленная компания», а исполнителем — конструкторское бюро молодежи МГТУ им. Баумана. Перед юными разработчиками стояла задача создать гражданский автомобиль с компонентной базой отечественного производителя коммерческого транспорта. За основу они взяли «Газель Next» — потому что «надежная и хорошо себя зарекомендовала», объяснили порталу «АвтоВзгляд» авторы концепта.
Что же конкретно сделали «бауманцы»? Переработали рамную конструкцию, рассчитали силовые бамперы, разработали дизайн внешнего вида. Что же до силовых агрегатов, то их позаимствовали у «Газели» без каких-либо доработок. «Стрела» укомплектована дизельным мотором Р-4 Cummins ISF 2.8 мощностью 157 л. с. и шестиступенчатой «механикой». Передняя подвеска представляет собой независимую пружинную конструкцию, задний мост на рессорах. Привод полный, жестко подключаемый.
Автомобиль может преодолевать брод глубиной до 100 см и проходить на одном 70-литровом баке порядка 675 км. Грузоподъёмность пятиместной версии — 900 кг. «А что, есть еще семиместная», — быть может, спросите вы. Пока нет, но если проекту дадут «зеленый свет», то, возможно, появится и трехрядная модификация. Это — одно из пожеланий потенциальных покупателей. Кстати, еще они попросили у разработчиков автоматическую трансмиссию.
Если концептуальный автомобиль создан на базе «Газели NEXT», то при разработке серийной машины за основу возьмут новейшую «Газель NN». Так что в теории «Стреле» может достаться двухлитровый дизельный мотор от Volkswagen или трехлитровый движок Evotech, потребляющий бензин, метан или пропан-бутан. Впрочем, по словам «бауманцев», они рассматривают и других отечественных производителей, не ограничиваясь одним лишь ГАЗом.
Другой вопрос, что серийная версия может и не удивить свет вовсе. Ведь как бы молодежь ни хотела развивать эту историю, итоговое решение остается за «Военно-промышленной компанией». Остается лишь надеяться, что при положительном исходе «Стрела» не зависнет так же, как «Крым» — другой проект студентов МГТУ им. Баумана. Напомним, он зародился еще в 2013 году, и за восемь лет так и не перерос статус прототипа.
Но вернемся к «Стреле». Гражданская версия «проходимца» вполне могла бы составить конкуренцию УАЗикам или той же «Ниве». Она наверняка бы нашла своего покупателя (при условии адекватного ценника, разумеется) среди заядлых рыболовов, охотников и прочих любителей офф-роуд приключений. Или даже поступила бы на службу в ведомства, деятельность которых связана с поездками по бездорожью.