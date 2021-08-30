Вместо УАЗиков и «Нивы»: все, что нужно знать о новом внедорожнике «Стрела»

Если концептуальный автомобиль создан на базе «Газели NEXT», то при разработке серийной машины за основу возьмут новейшую «Газель NN». Так что в теории «Стреле» может достаться двухлитровый дизельный мотор от Volkswagen или трехлитровый движок Evotech, потребляющий бензин, метан или пропан-бутан. Впрочем, по словам «бауманцев», они рассматривают и других отечественных производителей, не ограничиваясь одним лишь ГАЗом.

Другой вопрос, что серийная версия может и не удивить свет вовсе. Ведь как бы молодежь ни хотела развивать эту историю, итоговое решение остается за «Военно-промышленной компанией». Остается лишь надеяться, что при положительном исходе «Стрела» не зависнет так же, как «Крым» — другой проект студентов МГТУ им. Баумана. Напомним, он зародился еще в 2013 году, и за восемь лет так и не перерос статус прототипа.

Но вернемся к «Стреле». Гражданская версия «проходимца» вполне могла бы составить конкуренцию УАЗикам или той же «Ниве». Она наверняка бы нашла своего покупателя (при условии адекватного ценника, разумеется) среди заядлых рыболовов, охотников и прочих любителей офф-роуд приключений. Или даже поступила бы на службу в ведомства, деятельность которых связана с поездками по бездорожью.