Вместо УАЗиков и «Нивы»: все, что нужно знать о новом внедорожнике «Стрела»

Фото: АвтоВзгляд
Гражданская версия бронированного автомобиля «Стрела», разработанная конструкторским бюро молодежи МГТУ им. Баумана, стала одной из самых громких премьер военно-технического форума «Армия-2021». Впрочем, это и неудивительно — проект любопытный, многообещающий. Но какова вероятность, что однажды машина все же пойдет в серийное производство? На этот и другие вопросы отвечает портал «АвтоВзгляд», познакомившийся с концептом и его создателями вживую.
Кристина Извекова

Да, представленная на «Армии» машина — не что иное, как шоу-кар, построенный специально для форума. Это никакая не предсерийная версия нового отечественного «вездехода» и даже не прототип. Ведь прежде, чем запускать автомобиль в производство, необходимо «прощупать почву», собрать пожелания потенциальных потребителей, понять, а нужен ли вообще такой аппарат. И самый оптимальный способ это сделать — представить публике концепт.

Заказчиком проекта выступила «Военно-промышленная компания», а исполнителем — конструкторское бюро молодежи МГТУ им. Баумана. Перед юными разработчиками стояла задача создать гражданский автомобиль с компонентной базой отечественного производителя коммерческого транспорта. За основу они взяли «Газель Next» — потому что «надежная и хорошо себя зарекомендовала», объяснили порталу «АвтоВзгляд» авторы концепта.

Фото: АвтоВзгляд

Что же конкретно сделали «бауманцы»? Переработали рамную конструкцию, рассчитали силовые бамперы, разработали дизайн внешнего вида. Что же до силовых агрегатов, то их позаимствовали у «Газели» без каких-либо доработок. «Стрела» укомплектована дизельным мотором Р-4 Cummins ISF 2.8 мощностью 157 л. с. и шестиступенчатой «механикой». Передняя подвеска представляет собой независимую пружинную конструкцию, задний мост на рессорах. Привод полный, жестко подключаемый.

Автомобиль может преодолевать брод глубиной до 100 см и проходить на одном 70-литровом баке порядка 675 км. Грузоподъёмность пятиместной версии — 900 кг. «А что, есть еще семиместная», — быть может, спросите вы. Пока нет, но если проекту дадут «зеленый свет», то, возможно, появится и трехрядная модификация. Это — одно из пожеланий потенциальных покупателей. Кстати, еще они попросили у разработчиков автоматическую трансмиссию.

Фото: АвтоВзгляд

Если концептуальный автомобиль создан на базе «Газели NEXT», то при разработке серийной машины за основу возьмут новейшую «Газель NN». Так что в теории «Стреле» может достаться двухлитровый дизельный мотор от Volkswagen или трехлитровый движок Evotech, потребляющий бензин, метан или пропан-бутан. Впрочем, по словам «бауманцев», они рассматривают и других отечественных производителей, не ограничиваясь одним лишь ГАЗом.

Другой вопрос, что серийная версия может и не удивить свет вовсе. Ведь как бы молодежь ни хотела развивать эту историю, итоговое решение остается за «Военно-промышленной компанией». Остается лишь надеяться, что при положительном исходе «Стрела» не зависнет так же, как «Крым» — другой проект студентов МГТУ им. Баумана. Напомним, он зародился еще в 2013 году, и за восемь лет так и не перерос статус прототипа.

Но вернемся к «Стреле». Гражданская версия «проходимца» вполне могла бы составить конкуренцию УАЗикам или той же «Ниве». Она наверняка бы нашла своего покупателя (при условии адекватного ценника, разумеется) среди заядлых рыболовов, охотников и прочих любителей офф-роуд приключений. Или даже поступила бы на службу в ведомства, деятельность которых связана с поездками по бездорожью.

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30 августа 2021
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