Новый КамАЗ «Компас» получит 2-литровый мотор

На всякий случай повторим, каким же получился КамАЗ «Компас». Его старшие версии будут иметь полную массу 9 и 12 тонн и грузоподъемность 4 и 6 тонн, соответственно. Соответсвенно, главным конкурентом этих машин станут «Валдай Next» и «Газон-Next».

Бескапотные кабинные модели планирует поставлять китайский JAC, а в основу машины ляжет простая рама прямого сечения, которую КамАЗ собирается делать своими силами (к слову, вложения камазовцам компенсирует госуарство).

Уже давно ходила информация, будто челнинский автогигант вдобавок выпустит «легкую» вариацию «Компаса». А сейчас портал «Автосправочная» уточнил от дилеров марки, что начальные модели линейки оснастят неким 2,2-литровым турбодизелем мощностью 120 л. с.

Есть версия, что этот мотор — творение китайских товарищей. Однако источники портала «АвтоВзгляд» опровергают это… Скорее всего, под кабиной будущего конкурента «Газели» окажется мерседесовский агрегат от «Спринтера».