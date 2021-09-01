Появились первые фотографии рестайлинговой LADA Vesta без камуфляжа

Пару снимков плохонького качества выставил один из подписчиков сообщества «Русский автомобиль» во «ВКонтакте». И мы впервые видим салон рестайлинговой версии вазовского бестселлера безо всякого камуфляжа! Как и предполагалось, обновление принесет другую переднюю панель, центром которой станет большой вертикальный дисплей медиасистемы.

Слева и справа от тачскрина располагаются дефлекторы вентиляции, а снизу установлен новый блок управления микроклимата. К слову, его рукоятки со встроенными дисплеями напоминают аналогичные на автомобилях Renault. Также на себя обращают внимание стильные вставки бронзового цвета.