Появились первые фотографии рестайлинговой LADA Vesta без камуфляжа

Пару снимков плохонького качества выставил один из подписчиков сообщества «Русский автомобиль» во «ВКонтакте». И мы впервые видим салон рестайлинговой версии вазовского бестселлера безо всякого камуфляжа! Как и предполагалось, обновление принесет другую переднюю панель, центром которой станет большой вертикальный дисплей медиасистемы.
Слева и справа от тачскрина располагаются дефлекторы вентиляции, а снизу установлен новый блок управления микроклимата. К слову, его рукоятки со встроенными дисплеями напоминают аналогичные на автомобилях Renault. Также на себя обращают внимание стильные вставки бронзового цвета.
А ещё «Весте» перепала цифровая кобинация приборов. Дизайнеры выбрали традиционное для автомобилей LADA оранжевое оформление и радиальную оцифровку. Ради модной панели интерьерщикам пришлось перекроить соответствующую нишу: трех раздельных «колодцев» больше не будет.
Обновленную «Весту» тольяттинский автопроизводитель планирует показать до конца этого года. Пока же седаны проходят финальную серию дорожных тестов. Скажем, недавно закамуфлированная машина попалась фотошпионам на дорогах Тольятти.