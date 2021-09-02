Глава «Ростеха» уверен, что LADA качественнее, чем Ford или Kia

В июле 2019 года господин Чемезов уверенно заявил, что флагман марки LADA, семейство Vesta, ничем не уступает иностранным автомобилям — дескать, модель «не шумит, не гремит», а потому заслуживает внимания со стороны потребителей.

Теперь же он сделал новое заявление на старую тему: «Я вас уверяю, сегодня автомобиль Lada по качеству нисколько не уступает ни Ford, ни корейским Kia, ни тем более китайским. Они намного лучше, качественнее», — сказал Сергей Чемезов российским школьникам на просветительском марафоне «Новое знание».

И, похоже, россияне полностью согласны с этим мнением. Во всяком случае, за первые семь месяцев этого года LADA уверенно продала на домашнем рынке 232 232 автомобиля, тогда как Kia и Hyundai показали почти вдвое меньшие объемы.

Расстраивают лишь цены на технику из Тольятти и Ижевска. Так, с 1 сентября дилеры марки LADA начали торговать машинами по новым прайс-листам, притом сентябрьское подорожание оказалось очень существенным.