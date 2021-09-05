УАЗ представил Hunter с электромотором

E-Hunter представляет из себя обычный рамный внедорожкик, но с электромотором. Запас хода по шоссе — 245 км. Всю электрическую начинку разработала компания MWM из Чехии.

Что касается компонентов, то они из Китая. УАЗ хочет локализовать производство электрохантера в России, но цен и дат не называет.

В Европе за электроуаз просят 40 000 евро, что немало за морально устаревший автомобиль с электрической начинкой.

Портал «АвтоВзгляд» уже протестивовал электрический внедорожник: все подробности — скоро.