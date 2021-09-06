Новых машин нет и не будет: авторынок России продолжает лихорадить

И хотя председатель Комитета автопроизводителей АЕБ г-н Томас Штэрцель связывает негативную динамику авторынка исключительно с нехваткой электронных компонентов, ряд экспертов считают, что нынешнее положение вещей отчасти спровоцировали автодилеры, безбожно наживающиеся на кризисе.

А поскольку отложенный благодаря коронавирусу спрос уже в значительной мере удовлетворен, россияне уже не торопятся нести свою кровную копеечку алчным автопродавцам новых машин, обратив самое пристальное внимание на вторичку. Тут спрос вырос просто фантастически.

Впрочем, продолжающееся падение авторынка было вполне прогнозируемым. Однако тут любопытно другое. На фоне довольно печальных дел у его лидеров (АВТОВАЗ в августе просел на 32%, Hyundai — на 19%, KIA — на 13%, Renault — на 11%, Toyota — на 4%), в рост пошли автопроизводители из КНР.

Так, «большая китайская тройка», состоящая в нашей стране из Chery, Haval и Geelyприбавила, соответственно, на 163, 37 и 25 процентов. То есть и нехватка микрочипов «поднебесным» брендам нипочем, и способность удерживать приемлемые цены, ограничивая дилерские аппетиты, они умеют. Вот и отбивают клиента у грандов автопрома. И, между прочим, весьма успешно: в ТОП-25 самых продаваемых моделей по версии АЕБ впервые вошел китайский кроссовер — им стал Geely Atlas.