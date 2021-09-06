Новых машин нет и не будет: авторынок России продолжает лихорадить

И хотя председатель Комитета автопроизводителей АЕБ г-н Томас Штэрцель связывает негативную динамику авторынка исключительно с нехваткой электронных компонентов, ряд экспертов считают, что нынешнее положение вещей отчасти спровоцировали автодилеры, безбожно наживающиеся на кризисе.
А поскольку отложенный благодаря коронавирусу спрос уже в значительной мере удовлетворен, россияне уже не торопятся нести свою кровную копеечку алчным автопродавцам новых машин, обратив самое пристальное внимание на вторичку. Тут спрос вырос просто фантастически.
Впрочем, продолжающееся падение авторынка было вполне прогнозируемым. Однако тут любопытно другое. На фоне довольно печальных дел у его лидеров (АВТОВАЗ в августе просел на 32%, Hyundai — на 19%, KIA — на 13%, Renault — на 11%, Toyota — на 4%), в рост пошли автопроизводители из КНР.
Так, «большая китайская тройка», состоящая в нашей стране из Chery, Haval и Geelyприбавила, соответственно, на 163, 37 и 25 процентов. То есть и нехватка микрочипов «поднебесным» брендам нипочем, и способность удерживать приемлемые цены, ограничивая дилерские аппетиты, они умеют. Вот и отбивают клиента у грандов автопрома. И, между прочим, весьма успешно: в ТОП-25 самых продаваемых моделей по версии АЕБ впервые вошел китайский кроссовер — им стал Geely Atlas.
Наладились дела и у премиалов: Cadillac хвастает ростом в 125%, Audi поднялась на 32%, Volvo — на 20%, Land Rover — на 9%, Lexus — на 1%. Видимо, наши богатые соотечественники так же забеспокоились и о своих стремительно обесценивающихся рублях, и о пресловутом дефиците машин. А в том, что разрыв между спросом и предложением будет только расти, сомневаться не приходится: никаких признаков скорого преодоления кризиса в автопроме не наблюдается.
Забавная ситуация сложилась в августе и с конкретными моделями. Так, LADA Grantaне только уступила место лидера родственной LADA Vesta, но и пропустила вперед семейство Kia Rio. Кстати, этот корейский бренд так же удивил: его К5 все увереннее обходит в продажах извечную соперницу Toyota Camry (3048 пристроенных в августе машин против 1950 у японской модели).