Как нагло и бессовестно дурят сегодня покупателей подержанных автомобилей

У нас была LADA Kalina и семья просто перестала в нее помещаться, а учитывая совсем маленький багажник, ситуация стала критической. Выставил ее на продажу и первый же откликнувшийся покупатель просто оторвал ее с руками.

Остался я без машины и с проблемой выбора. Поездил по объявлениям: все как всегда, перекупщики предлагают машину, которой, по их словам, владеют по 5—7 лет. Но как приедешь на осмотр выясняется, что ничего о машине они не знают или не говорят. При этом и невооруженным глазом видно: машина перекрашена, да и стоит на учете где угодно, но только не в Москве…

Вот и решил я проехаться по салонам, посмотреть, что предлагают они, тем более цены на сайтах, очень привлекательные, часто ниже рынка. Что можно сказать? Помните американские фильмы, где продавцы подержанных авто — самые отрицательные герои? Лживые, отталкивающие, грубые. Поздравляю нас всех, они сошли с экрана в жизнь…

Зашел на очень широко рекламируемый в интернете ресурс. Великолепный сайт. На нем чего только нет — и по отличным ценам. Хорошие фото и видно, что все авто — в отличном состоянии, есть редкие модели, которые не так просто найти, вроде Citroёn Picasso. В итоге складывается впечатление, что это огромный центр, приехав куда, вы получите возможность сравнить и выбрать любые авто.