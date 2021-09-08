Как нагло и бессовестно дурят сегодня покупателей подержанных автомобилей

У нас была LADA Kalina и семья просто перестала в нее помещаться, а учитывая совсем маленький багажник, ситуация стала критической. Выставил ее на продажу и первый же откликнувшийся покупатель просто оторвал ее с руками.
Остался я без машины и с проблемой выбора. Поездил по объявлениям: все как всегда, перекупщики предлагают машину, которой, по их словам, владеют по 5—7 лет. Но как приедешь на осмотр выясняется, что ничего о машине они не знают или не говорят. При этом и невооруженным глазом видно: машина перекрашена, да и стоит на учете где угодно, но только не в Москве…
Вот и решил я проехаться по салонам, посмотреть, что предлагают они, тем более цены на сайтах, очень привлекательные, часто ниже рынка. Что можно сказать? Помните американские фильмы, где продавцы подержанных авто — самые отрицательные герои? Лживые, отталкивающие, грубые. Поздравляю нас всех, они сошли с экрана в жизнь…
Зашел на очень широко рекламируемый в интернете ресурс. Великолепный сайт. На нем чего только нет — и по отличным ценам. Хорошие фото и видно, что все авто — в отличном состоянии, есть редкие модели, которые не так просто найти, вроде Citroёn Picasso. В итоге складывается впечатление, что это огромный центр, приехав куда, вы получите возможность сравнить и выбрать любые авто.
Позвонил, узнал про интересующие варианты, по телефону все быстро и круто, все — в наличии, все в хорошем состоянии, цены указаны верно. По отзывам в интернете и на самом сайте — просто прекрасный центр. Но это если искать по запросам через «Яндекс» или «Гугл», а вот отзывы на ГИС — совсем другие…
Но решили приехать, посмотреть. В реале это оказался не дилерский центр в привычном его понимании, а небольшой павильон, плотно заставленный 25—30 авто с ценой от миллиона. Несколько машин стоят перед павильоном в пыли и печального вида.
Три менеджера даже не удосужились оторваться от стульев при нашем появлении, предпочли просто не замечать, на вопросы отвечали высокомерно и коротко, из выбранных нами машин в наличии не оказалось ни одной — или проданы, или «находятся в ремонте». Единственным авто из указанных на сайте конторы оказался Jeep Cherokee. Но на страничке в интернете он стоил 560 000 ₽, был свеж и весел, но нам выкатили сумму в 660 000 за печальное создание на улице, с треснувшим лобовым стеклом и спущенными колесами.
Далее мы обзвонили несколько дилеров и выяснилась интересная тенденция: если оператор не подходит и перезванивает позже, то он не знает, от какой компании звонит, при этом или пытается выяснить, куда звонили вы, или просто бросает трубку, если спросить его — от какой компании он перезванивает.
Ну да ладно: еду к следующему дилеру с отличными показателями на сайте объявлений. Отличные цены и предлагаемый сервис, а что на деле? Нас встретил менеджер, разительно отличавшийся от ранее виденных нами: общительный, контактный. Проводил нас на склад, где мы смогли посмотреть интересующие авто. Машины в наличии были, но цена нам показалась завышенной. Сверились с интернетом — и точно: все названные нам цены оказались на 60 000—100 000 рублей выше рыночных. Интересно, как чувствует себя покупатель, оформив авто и потом увидев, что оно стоило на сотню тысяч меньше?
Но мы не остановились и, отобрав несколько машин, позвонили и справились о цене. На том конце провода нам подтвердили, что машины есть и цены правильные. Короче говоря, поехали снова. И что? А ничего: оказалось, что цены эти актуальны только при покупке в кредит, и только при оформлении кредита у самого дилера. Менеджер, не смущаясь, так и сказал: «машина стоит на сайте 320, с кредитом получится 600». Вот такая арифметика. При этом за наличные ни по какой цене некоторые машины не продаются, ждут, видимо, своих владельцев, которые не умеют считать…
Что мы имеем в итоге? Совершенно извращенный рынок авто в интернете, где компании борются за значок «отличная цена» или «лучшее предложении», обманывая, по сути, как покупателей, так и сами площадки. Дилеры не способны честно конкурировать с частными продавцами и банально врут о своих предложениях, навязывают допуслуги и кредиты, которые даже не кредиты, а те самые «микрокредиты» под бешеные проценты, впаривают страховки и другие банковские продукты. Как при таких исходных данных верить, что вы купите качественный товар — непонятно, а уж о гарантиях вообще смешно вспоминать.